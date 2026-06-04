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    Sapiencia habilita agenda digital para conocer las actividades de la Ciudadela Universitaria de Occidente

    La Ciudadela Universitaria de Occidente abre sus puertas a toda la comunidad con una agenda de actividades educativas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Sapiencia habilita agenda digital para conocer las actividades de la Ciudadela Universitaria de Occidente

    Resumen: La Ciudadela Universitaria de Occidente ofrece actividades educativas, culturales, deportivas y de innovación abiertas a la comunidad. Conozca cómo consultar la programación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, invitó a la comunidad académica y a la ciudadanía en general a conocer y participar en la programación de actividades que se desarrollan en la Ciudadela Universitaria de Occidente, un espacio que busca promover el aprendizaje, la cultura, el deporte y la innovación en los territorios.

    La iniciativa pone a disposición de los ciudadanos una agenda digital en la que podrán consultar de manera permanente los eventos, talleres, encuentros académicos, actividades culturales y espacios deportivos programados en este escenario educativo de la ciudad.

    Según explicó Sapiencia, el objetivo es facilitar el acceso a la información y permitir que más personas aprovechen la oferta disponible, fortaleciendo los procesos de formación, participación e integración comunitaria.

    La programación está dirigida a diferentes públicos y busca convertir la Ciudadela Universitaria de Occidente en un punto de encuentro para estudiantes, docentes, emprendedores, líderes comunitarios y ciudadanos interesados en ampliar sus conocimientos o participar en actividades de desarrollo social y cultural.

    Además de su vocación académica, este espacio ha sido concebido como un escenario para la innovación, el intercambio de saberes y la construcción de tejido social, promoviendo iniciativas que beneficien a las comunas y corregimientos de Medellín.

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    A través de la agenda digital, los usuarios podrán conocer oportunamente las fechas, horarios y características de cada actividad, facilitando su participación en talleres, jornadas de capacitación, encuentros culturales, eventos deportivos y espacios de innovación.

    Desde Sapiencia destacaron que esta estrategia busca acercar la oferta institucional a la ciudadanía y fortalecer la apropiación de la Ciudadela Universitaria de Occidente como un espacio abierto al conocimiento y al desarrollo comunitario.

    Las personas interesadas en consultar la programación aquí.

    Sapiencia habilita agenda digital para conocer las actividades de la Ciudadela Universitaria de Occidente

    Foto de cortesía.

    Sapiencia habilita agenda digital para conocer las actividades de la Ciudadela Universitaria de Occidente

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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