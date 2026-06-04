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Resumen: La Ciudadela Universitaria de Occidente ofrece actividades educativas, culturales, deportivas y de innovación abiertas a la comunidad. Conozca cómo consultar la programación.

Sapiencia habilita agenda digital para conocer las actividades de la Ciudadela Universitaria de Occidente

La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, invitó a la comunidad académica y a la ciudadanía en general a conocer y participar en la programación de actividades que se desarrollan en la Ciudadela Universitaria de Occidente, un espacio que busca promover el aprendizaje, la cultura, el deporte y la innovación en los territorios.

La iniciativa pone a disposición de los ciudadanos una agenda digital en la que podrán consultar de manera permanente los eventos, talleres, encuentros académicos, actividades culturales y espacios deportivos programados en este escenario educativo de la ciudad.

Según explicó Sapiencia, el objetivo es facilitar el acceso a la información y permitir que más personas aprovechen la oferta disponible, fortaleciendo los procesos de formación, participación e integración comunitaria.

La programación está dirigida a diferentes públicos y busca convertir la Ciudadela Universitaria de Occidente en un punto de encuentro para estudiantes, docentes, emprendedores, líderes comunitarios y ciudadanos interesados en ampliar sus conocimientos o participar en actividades de desarrollo social y cultural.

Además de su vocación académica, este espacio ha sido concebido como un escenario para la innovación, el intercambio de saberes y la construcción de tejido social, promoviendo iniciativas que beneficien a las comunas y corregimientos de Medellín.

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A través de la agenda digital, los usuarios podrán conocer oportunamente las fechas, horarios y características de cada actividad, facilitando su participación en talleres, jornadas de capacitación, encuentros culturales, eventos deportivos y espacios de innovación.

Desde Sapiencia destacaron que esta estrategia busca acercar la oferta institucional a la ciudadanía y fortalecer la apropiación de la Ciudadela Universitaria de Occidente como un espacio abierto al conocimiento y al desarrollo comunitario.

Las personas interesadas en consultar la programación aquí.

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