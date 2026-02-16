Resumen: La CAR Sumapaz logró el rescate de más de 50 animales, incluyendo un perezoso, un venado y decenas de aves, gracias a operativos y denuncias ciudadanas.

CAR Sumapaz reporta el rescate de 50 animales silvestres del tráfico y el cautiverio

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) entregó un balance positivo tras la activación de su línea de atención 24/7, reportando la recuperación de más de 50 animales silvestres en la regional Sumapaz.

Entre los casos más destacados se encuentra el rescate de una hembra de perezoso de dos dedos en el municipio de San Bernardo, la cual fue salvada por un habitante de una finca justo antes de ser atacada por una jauría de perros.

Érika Álvarez, directora regional de la CAR, explicó que tras verificar que la perezosa estaba en óptimas condiciones, fue liberada en la reserva natural del río La Victoria en Silvania. Sin embargo, no todos los casos han sido encuentros fortuitos; la denuncia ciudadana fue vital para el rescate de 34 canarios criollos en Fusagasugá.

Las aves habían desaparecido del entorno natural tras ser atrapadas y encerradas en jaulas por residentes del sector.

Gracias al reporte, los ejemplares fueron recuperados de su cautiverio y devueltos a un hábitat seguro para continuar con sus funciones ecosistémicas.

La ofensiva contra el tráfico también dejó resultados en Chinauta, donde la Policía de Carabineros y un guía canino interceptaron un bus que viajaba de Ibagué a Bogotá con 21 aves ocultas, entre pericos bronceados y turpiales; el responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Finalmente, casos de alta complejidad como el de un venado cola blanca con múltiples fracturas y un carancho herido fueron trasladados a centros especializados.

Las autoridades recordaron que la línea 316 524 4031 sigue abierta permanentemente para garantizar que la fauna del departamento no sea víctima del comercio ilegal o el maltrato.

