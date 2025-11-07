Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025: Reducen drásticamente su programa deportivo

En un movimiento de última hora, la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) ha confirmado una significativa reducción en el número de deportes y pruebas que se disputarán en los próximos XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

La decisión se basa en la imposibilidad de reunir el quórum reglamentario necesario o en la presencia de notables dificultades logísticas para albergar ciertas disciplinas.

Esta poda en el programa afectará a una amplia gama de competencias, desde el atletismo hasta modalidades novedosas como los E-sports, impactando la participación de atletas de los 17 países que asistirán al evento.

Las modificaciones impactan de lleno en deportes fundamentales. En el atletismo, varias pruebas femeninas han sido eliminadas, incluyendo los 3.000 metros con obstáculos, 400 metros con vallas, lanzamiento de jabalina, salto con garrocha y marcha maratón.

En la rama masculina, el salto de altura y el lanzamiento de martillo quedan fuera de la programación.

El boxeo también sufre recortes, con la exclusión de las categorías de peso de 70 y 75 kg. femeninos y 90 kg. masculinos, mientras que el baloncesto dirá adiós a las modalidades 3×3 y 5×5, y el canotaje no contará con el slalom.

Los deportes acuáticos y de conjunto han sido fuertemente golpeados por la reestructuración.

En clavados, se cancelan tres pruebas femeninas: plataforma 10 metros, plataforma 10 metros sincronizado y trampolín 3 metros sincronizado.

De manera más drástica, el balonmano femenino y el polo acuático, tanto en su rama masculina como femenina, han sido eliminados por completo del calendario.

Estas bajas representan un golpe para las delegaciones que contaban con estos deportes para sumar medallas al medallero.

Además de las disciplinas tradicionales, varios deportes completos y modalidades específicas también han quedado fuera de los Juegos. Disciplinas como muaythai, racquetball y escalada no se disputarán.

Sorpresivamente, los E-sports también sufrieron un revés con la cancelación de la competencia de Mobile Legends: Bang Bang en ambas ramas.

A esto se suman múltiples recortes en pruebas de gimnasia aeróbica (aerodance y trío), natación artística (dueto mixto, equipo femenino y solo masculino), y modalidades específicas de surf, wushu, pelota vasca y vela.

A pesar de la considerable disminución en el número de competencias, los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 mantienen sus fechas de celebración, desarrollándose desde el sábado 22 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre.

Este evento, que congregará a atletas de 17 naciones, buscará ofrecer un certamen deportivo de alto nivel, pese a los importantes ajustes logísticos y de participación.

La Odebo deberá ahora gestionar las implicaciones de estas cancelaciones para asegurar el éxito y la equidad de las competencias restantes.

