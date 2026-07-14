Resumen: Un presunto integrante del Clan del Golfo fue capturado en Yalí, Antioquia. También será investigado por su presunta participación en dos homicidios ocurridos en el Nordeste.

Capturado en Yalí deberá responder por concierto para delinquir y será investigado por homicidios

Un operativo adelantado por la Policía Nacional permitió la captura de un hombre señalado de pertenecer presuntamente al Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Yalí, donde las autoridades hicieron efectiva una orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado.

La captura fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial y el Grupo Contra el Crimen Organizado, en una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación.

El procedimiento tuvo lugar durante actividades de control, verificación de antecedentes y planes preventivos desarrollados en el parque principal de Yalí.

El capturado, un hombre de 31 años, era requerido por la Fiscalía 63 Especializada de Medellín. De acuerdo con la investigación, sería presunto integrante de una estructura criminal del Clan del Golfo con presencia en la subregión del Nordeste antioqueño.

Además del proceso por concierto para delinquir agravado, la Fiscalía General de la Nación adelantará las actuaciones correspondientes para imputarle su presunta participación en dos homicidios ocurridos en esa jurisdicción. Las autoridades precisaron que este procedimiento se desarrollará conforme al avance de la investigación y respetando el principio de presunción de inocencia.

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Tras hacerse efectiva la orden de captura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

La Policía Nacional señaló que este resultado hace parte de las acciones investigativas y operativas que se desarrollan en coordinación con la Fiscalía para afectar las estructuras criminales que delinquen en Antioquia.

Asimismo, reiteró que continuará fortaleciendo las operaciones contra organizaciones como el Clan del Golfo, en el marco del respeto por los derechos humanos, el debido proceso y las garantías judiciales.

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