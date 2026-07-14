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    El cuerpo de Jaime Hernán Ortiz se encuentra en Medicina Legal

    Se solicita a sus familiares acercarse a la sede

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE JAIME HERNAN ORTIZ GOMEZ
    El cuerpo de Jaime Hernán Ortiz se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Jaime Hernán Ortiz Gómez, de 50 años, nacido el 22 de febrero de 1976 en Medellín.

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    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Jaime Hernán Ortiz Gómez, de 50 años, nacido el 22 de febrero de 1976 en Medellín.

    El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 10 de julio de 2026 y permanece bajo custodia de la entidad mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

    Se solicita a sus familiares acercarse a la sede ubicada en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse al teléfono (604) 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir la información y orientación necesarias.


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