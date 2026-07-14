Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los Portales de Integración comenzaron a construirse en la estación Exposiciones del Metro de Medellín. La obra beneficiará a más de 25.000 usuarios y modificará temporalmente algunos paraderos.

La estación Exposiciones tendrá una cara completamente nueva: así será el proyecto

El Metro de Medellín inició la primera etapa del proyecto Portales de Integración en la estación Exposiciones, una intervención que busca mejorar la conexión entre los diferentes medios de transporte y transformar los espacios ubicados bajo el viaducto en un punto más seguro, ordenado y funcional para los usuarios.

La iniciativa beneficiará a más de 25.000 personas que diariamente transitan por este corredor de la carrera Bolívar.

El objetivo es facilitar los transbordos entre el Metro, buses, transporte público colectivo, transporte público individual y peatones, permitiendo una movilidad más ágil y cómoda.

Como parte del proyecto Portales de Integración, el espacio contará con módulos comerciales, zonas de autoservicio, áreas de abordaje, espacios de estancia y coworking.

Además, se instalarán lockers inteligentes, parqueaderos para bicicletas, baños públicos y puntos de recarga para dispositivos electrónicos, con el propósito de ofrecer una mejor experiencia a quienes utilizan el sistema.

Lea también: ¡Liberan a los 39 secuestrados en Chocó! Dos soldados murieron durante el operativo militar

La primera fase de las obras contempla una inversión de $3.881 millones y hace parte de la estrategia de desarrollo urbano orientado al transporte que impulsa el Metro de Medellín.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Según el Metro de Medellín, la intervención permitirá aprovechar la infraestructura existente para fortalecer la integración entre los diferentes modos de transporte, mejorar la accesibilidad y recuperar espacios que actualmente se encuentran subutilizados.

La ubicación de la estación Exposiciones, cerca de Plaza Mayor, el Hospital General y el centro comercial Sandiego, convierte este punto en un nodo estratégico para la movilidad del Valle de Aburrá.

Con los Portales de Integración, también se busca fortalecer la seguridad peatonal, dinamizar el comercio y generar nuevos espacios para el encuentro ciudadano.

Debido al inicio de las obras, desde este miércoles 15 de julio habrá cambios temporales en algunos paraderos de buses sobre la carrera Bolívar.

Las rutas Combuses (Aeropuerto) y la Ruta Integrada Poblado 136ii se trasladarán al norte de la Calle 38, mientras que las rutas intermunicipales hacia Rionegro, El Carmen de Viboral, La Ceja y otros municipios operarán sobre la carrera Bolívar, al sur de la Calle 36.

Más noticias de Medellín