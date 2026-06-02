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    John Joonghwan desapareció en el municipio de Fredonia

    Fue visto por última vez el 29 de mayo de 2026 en la vereda Naranjal

    Publicado por: Juan Manuel

    JOHN JOONGHWAN CHOI
    John Joonghwan desapareció en el municipio de Fredonia

    Resumen: John Joonghwan Choi, de 74 años en el momento de su desaparición, fue visto por última vez el 29 de mayo de 2026 en la vereda Naranjal, en el municipio de Fredonia, Antioquia. Desde entonces se desconoce su paradero, lo que ha motivado su reporte como persona desaparecida.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    John Joonghwan Choi, de 74 años en el momento de su desaparición, fue visto por última vez el 29 de mayo de 2026 en la vereda Naranjal, en el municipio de Fredonia, Antioquia. Desde entonces se desconoce su paradero, lo que ha motivado su reporte como persona desaparecida.

    En cuanto a sus características físicas, se describe como una persona de contextura delgada, rostro ovalado y piel blanca. Tiene el cabello corto, liso y completamente canoso, además de ojos cafés de tamaño mediano. Usa gafas, su nariz es recta y su boca es de tamaño mediano con labios de proporción media. No presenta barba ni bigote.

    No se registran señales particulares que permitan una identificación adicional. Tampoco se conoce la vestimenta que llevaba al momento de la desaparición ni se reportan accesorios. Esta falta de información dificulta su localización, por lo que cualquier dato que ayude a dar con su paradero podría ser relevante.

    2 VOLANTE DESAPARECIDO JOHN JOONGHWAN CHOI scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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