¡Ni un papel en regla! Estética donde desapareció Yulixa operaba ilegalmente

Resumen: Secretaría de Salud confirma que la estética de Venecia donde desapareció Yulixa operaba sin permisos. Autoridades endurecen operativos.

El caso de la desaparición de Yulixa Toloza, una estilista de 52 años, ha dado un giro alarmante tras la intervención de las autoridades sanitarias en el sur de Bogotá. La Secretaría de Salud de la capital confirmó que el centro de estética, ubicado en el barrio Venecia, operaba de manera clandestina.

Según el reporte oficial, el establecimiento no contaba con los permisos necesarios para realizar procedimientos de belleza ni disponía de un concepto sanitario favorable, lo que lo pone en la mira de la justicia por funcionamiento ilegal.

La inspección se activó inmediatamente después de que se reportara que Yulixa Toloza desapareció tras someterse a un tratamiento en dicho lugar.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, fue enfático al señalar que el compromiso del Distrito es proteger la vida, por lo que ya existe una coordinación permanente con la Personería y la Policía para ingresar formalmente al local de estética y aplicar las sanciones correspondientes.

Las autoridades están a la espera de una orden que permita el acceso total para verificar las condiciones internas del recinto donde se le vio por última vez a la mujer.

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Este escándalo ha destapado una problemática mayor en la ciudad, donde en lo que va del año se han realizado 129 operativos contra locales de estética que incumplen la norma.

Bermont hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que verifiquen la idoneidad de los centros de salud a través de las páginas oficiales antes de cualquier intervención. Mientras tanto, el rastro de Yulixa sigue siendo un misterio, y la clausura inminente del sitio clandestino es solo el primer paso en una investigación que busca esclarecer qué pasó realmente dentro de esas paredes sin autorización legal.

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