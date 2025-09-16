¡Insólito! Supuesta hija de Dayro Moreno enciende las redes al publicar varias fotos y fuertes declaraciones

Resumen: Una joven que afirma ser hija del futbolista colombiano Dayro Moreno compartió en TikTok varias fotos de su infancia junto al jugador y un mensaje en el que reprocha su ausencia durante su niñez y adolescencia. La publicación rápidamente se viralizó, generando reacciones encontradas y un intenso debate en redes sociales sobre la relación que la joven asegura haber tenido con el deportista.

El reconocido delantero colombiano Dayro Moreno, figura actual del Once Caldas y convocado recientemente a la Selección Colombia, enfrenta una inesperada controversia fuera de las canchas. Una joven identificada en TikTok como Natalia Moreno afirma ser su hija biológica y sostiene que el futbolista nunca se hizo presente en su vida.

Según las publicaciones que se han difundido ampliamente en la plataforma, Natalia compartió fotos de su infancia en los que aparece con el goleador. En sus mensajes, la joven expresó su dolor por lo que describe como una ausencia paterna: “Mi papel de hija ya está perdonado, pero mi yo de niña, cuando más te necesitaba y tú no estuviste ahí, jamás lo va a comprender”, escribió en una de las publicaciones.

En otro de sus videos, Natalia relató que uno de los momentos más difíciles fue cuando supuestamente el jugador la negó públicamente: “Sigo viva, pero una parte de mí se murió el día que me di cuenta de que mi papá me negó en una entrevista”, comentó, acompañando el mensaje con imágenes antiguas junto al futbolista.

Esto le podria interesar: Cardi B vendió su nuevo álbum en el metro de Nueva York: ‘Compre mi disco por 9,99 dólares’

Hasta el momento, Dayro Moreno no ha hecho ninguna declaración sobre las acusaciones. El delantero, que recientemente cumplió 40 años y vive un gran momento profesional, ha manifestado en otras ocasiones que sus hijas Salomé y Shantal son su mayor inspiración, y suele compartir en redes sociales algunos instantes familiares.

La historia de Natalia ha generado miles de reacciones y comentarios, con seguidores que piden una respuesta por parte del jugador y otros que cuestionan la veracidad de la versión de la joven. Por ahora, el silencio del deportista mantiene la expectativa sobre un asunto que ha captado la atención tanto de fanáticos del fútbol como de la opinión pública en general.