Cardi B vendió su nuevo álbum en el metro de Nueva York: ‘Compre mi disco por 9,99 dólares’

La rapera estadounidense Cardi B sorprendió en los últimos días a los usuarios del metro de Nueva York al aparecer para promocionar y vender su nuevo álbum titulado Am I the drama? a un precio de 9,99 dólares.

Vestida de manera casual y cargando una caja con CD’s y vinilos, la artista se dirigió directamente a los pasajeros para ofrecer su música “al estilo vieja escuela”.

“Hola a todos, trato de vender estos CD’s, busco ser un buen ejemplo para mis hijos: ¿podrían comprar mi álbum por 9,99 dólares?”, se escucha en el video compartido en su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación, Cardi B añadió un mensaje que despertó curiosidad entre sus seguidores: “compren mi álbum”. La escena, que también mostró su reacción al encontrar una rata en el vagón, rápidamente se viralizó en redes sociales.

La estrategia dividió opiniones. Mientras algunos fanáticos destacaron la estrategia como una manera creativa de conectar con la gente y recordar sus orígenes en la promoción callejera, otros consideraron que no corresponde al nivel de una artista con más de 163 millones de seguidores en Instagram y un Grammy en su historial.

El disco, que se lanzará oficialmente el 19 de septiembre, ya está disponible en preventa en el sitio web de la rapera con diferentes portadas y ediciones especiales.

Con este proyecto, Cardi B busca reafirmar su posición como una de las figuras más influyentes del rap mundial.

