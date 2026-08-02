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Resumen: Una inspección realizada en una universidad del barrio Bella Suiza, en Usaquén, terminó con la incautación preventiva de 23 animales silvestres, entre ellos 15 boas constrictoras y ocho tortugas de diferentes especies. Los ejemplares eran utilizados con fines educativos y de exhibición, pero las autoridades encontraron inconsistencias en la documentación que acreditaba su tenencia legal. Ahora permanecen bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente, donde serán valorados y rehabilitados para definir si pueden ser liberados o requieren manejo especializado.

¡Insólito en Bogotá! Incautan 23 animales silvestres que estaban exhibidos en una universidad

Una inspección adelantada en una universidad ubicada en el barrio Bella Suiza, en la localidad de Usaquén, Bogotá, terminó con la incautación preventiva de 23 animales silvestres que permanecían en el lugar con fines educativos y de exhibición.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente, con acompañamiento del Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Nacional. Durante la visita fueron revisados diferentes ejemplares de fauna silvestre, entre ellos 15 boas constrictoras y ocho tortugas de distintas especies.

La actuación se produjo luego de que las autoridades detectaran inconsistencias en la documentación presentada para acreditar la tenencia legal de los animales. Por esta razón, se determinó su incautación preventiva y los ejemplares quedaron bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente.

¿Qué pasará con los animales incautados?

Los 23 ejemplares serán sometidos a un proceso de valoración para conocer sus condiciones y establecer las necesidades particulares de cada uno. También se adelantarán labores de rehabilitación.

A partir de los resultados, la autoridad ambiental determinará el destino de los animales. Si las condiciones de cada ejemplar lo permiten, podrán ser liberados. De lo contrario, se definirá el manejo especializado que requieran.

Por ahora, no se ha establecido cuál será el destino definitivo de los ejemplares, pues esta decisión dependerá de las evaluaciones que realice la Secretaría Distrital de Ambiente.

Animales eran utilizados con fines educativos y de exhibición

Los ejemplares se encontraban en la universidad para actividades relacionadas con educación y exhibición. Sin embargo, durante la inspección fueron identificadas inconsistencias en los documentos que respaldaban su tenencia legal.

La intervención contó con la participación de funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente y el acompañamiento de la Policía Ambiental y Recursos Naturales, en el marco de las acciones de protección de fauna silvestre.

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¿Qué hacer si encuentra un animal silvestre en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con un protocolo para atender reportes relacionados con fauna silvestre en la ciudad.

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Si encuentra uno de estos animales, lo primero es observarlo sin acercarse ni manipularlo. Se recomienda mantener una distancia prudente y verificar si presenta heridas, señales de vulnerabilidad o se encuentra en una situación de riesgo.

El caso debe ser reportado de inmediato a la Secretaría Distrital de Ambiente, indicando la ubicación exacta, la especie si se conoce y las condiciones en las que se encuentra.

Para estos reportes están disponibles las líneas 317 427 6828, 318 827 7733 y 318 712 5560, además del teléfono (601) 377 8854.

¿Se puede trasladar un animal silvestre?

Cuando el ejemplar no representa un riesgo y la Secretaría así lo recomienda, puede ser trasladado de manera segura a la Oficina de Enlace de Fauna Silvestre, ubicada en la Terminal de Transporte El Salitre, calle 22C No. 68F-37, Módulo 5, Oficina 106.

En este punto, profesionales realizan una valoración inicial y establecen el manejo correspondiente.

Si el animal representa un riesgo o no es posible transportarlo de forma segura, no se debe intentar capturarlo ni manipularlo. En estos casos, se debe esperar al equipo especializado de la Secretaría Distrital de Ambiente para que realice el rescate y la atención.

¿Cómo denunciar la tenencia o comercialización ilegal?

Los ciudadanos también pueden denunciar de manera anónima situaciones relacionadas con la tenencia, comercialización o tráfico ilegal de fauna silvestre.

Los reportes pueden realizarse mediante las líneas de atención de la Secretaría Distrital de Ambiente o a través del correo fauna@ambientebogota.gov.co

La recomendación es evitar intervenir directamente y acudir a los canales oficiales para que profesionales determinen cómo proceder.

Mientras avanzan las valoraciones y los procesos de rehabilitación, los 23 animales permanecerán bajo custodia de la autoridad ambiental, que será la encargada de definir el manejo que recibirá cada ejemplar.