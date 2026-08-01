Resumen: Dos personas fueron capturadas en flagrancia en el Humedal Jaboque, en Bogotá, cuando presuntamente intentaban iniciar un nuevo incendio mientras Bomberos atendía una reactivación. El fuego afectó preliminarmente 5,8 hectáreas y expuso otras 22,5 al avance de las llamas. Las autoridades continúan investigando las causas de la emergencia y adelantan el proceso de judicialización de los capturados.

¡En plena emergencia! Capturan a dos personas que habrían intentado iniciar otro incendio en Bogotá

La emergencia registrada en el Humedal Jaboque, en la localidad de Engativá, tuvo un nuevo episodio este viernes 31 de julio, cuando la Policía de Bogotá capturó en flagrancia a dos personas que presuntamente intentaban iniciar un incendio en otro sector del ecosistema.

Según informó la Alcaldía Local de Engativá, los dos capturados fueron trasladados a la URI de La Granja para su judicialización. La captura ocurrió mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendía la reactivación de un punto caliente relacionado con el incendio que había comenzado el jueves 30 de julio.

La emergencia inició aproximadamente a las 11:00 de la mañana. Las autoridades consiguieron controlar inicialmente las llamas hacia las 7:00 de la noche, pero horas después detectaron nuevamente actividad en uno de los puntos afectados. Este foco fue atendido y controlado cerca de las 11:00 de la noche.

Durante la evaluación ambiental realizada el viernes se presentó una nueva reactivación. Bomberos intervino nuevamente y, alrededor de la 1:00 de la tarde, informó que el incendio había sido controlado en su totalidad.

El fuego afectó zonas importantes para las aves

El balance ambiental preliminar señala que 5,8 hectáreas resultaron afectadas, equivalentes a cerca del 3,5 % de las 166,23 hectáreas que conforman el área protegida. Además, 22,5 hectáreas estuvieron expuestas al avance del fuego durante la emergencia.

La afectación se concentra principalmente en coberturas de juncos y eneas, vegetación fundamental para diferentes especies que habitan o llegan al humedal. Por ahora, las autoridades no han evidenciado fauna afectada, aunque la evaluación continuará cuando existan condiciones seguras para ingresar a toda el área.

La secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto, explicó que los juncales sirven como refugio y espacios de anidación para aves nativas y migratorias. La funcionaria advirtió además que en las próximas semanas comenzará una nueva temporada de migración y que el incendio afectó uno de los sectores mejor conservados del humedal.

Soto pidió a la ciudadanía evitar quemas y fogatas, no arrojar colillas de cigarrillo y comunicar cualquier presencia de humo o llamas a la Línea 123.

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«Prevenir toma segundos; apagar toma horas e incluso días», señaló la secretaria, quien también recordó que la recuperación de un ecosistema como Jaboque puede tardar años.

Un operativo con varias entidades

La atención de la emergencia requirió la participación de diferentes organismos. En las labores estuvieron el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Bomberos de Cota, Bomberos Voluntarios de Mosquera, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Salud, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la comunidad vecina.

El IDIGER, como coordinador del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos, articuló la respuesta mediante el Puesto de Mando Unificado y brindó asistencia técnica desde el inicio del incendio.

Adriana Castañeda, directora (e) del IDIGER, destacó la coordinación entre las entidades y reiteró la importancia de que la ciudadanía reporte cualquier emergencia a través de la Línea 123.

Investigan el origen del incendio

La captura de las dos personas señaladas de intentar iniciar un nuevo foco no establece, hasta el momento, que estén relacionadas con el incendio registrado el jueves. Las causas de esa emergencia continúan bajo investigación por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía Metropolitana de Bogotá.

De manera independiente, las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes frente a los dos capturados en flagrancia. Si se determina su responsabilidad, las sanciones podrían alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de $175.090 millones, además de medidas de reparación, corrección, compensación y restauración ambiental.

El Niño eleva las condiciones de riesgo

La situación ocurre en medio de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. De acuerdo con el Ideam, existen probabilidades superiores al 97 % de que estas condiciones persistan hasta el primer trimestre de 2027.

El fenómeno no genera por sí mismo los incendios, pero puede favorecer escenarios más secos y temperaturas elevadas, factores que facilitan el inicio y la propagación del fuego.

Mientras continúan las investigaciones y la evaluación ambiental, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para prevenir nuevos incendios y reportar oportunamente cualquier señal de humo o llamas en el Humedal Jaboque.