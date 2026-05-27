Resumen: La Policía recuperó en el municipio de Andes, Antioquia, a “Claudio”, un gallo que había sido robado de una institución educativa y que era muy apreciado por estudiantes y docentes. Tras la denuncia de la comunidad, las autoridades adelantaron acciones de búsqueda hasta dar con el paradero del ave, que fue devuelta al colegio, donde su regreso generó alegría y celebración entre los miembros de la institución.

¡Insólito en Andes! Se robaron a ‘Claudio’, el gallo de un colegio, y la Policía lo recuperó tras operativo

La comunidad educativa de la Institución Educativa San Juan de Andes, en el municipio de Andes (Antioquia), vivió una jornada de celebración luego del regreso de “Claudio”, un gallo que hace parte del entorno escolar y que había desaparecido días atrás en circunstancias que generaron preocupación entre estudiantes y docentes.

El caso fue reportado a las autoridades tras la pérdida del ave, lo que dio inicio a una búsqueda en la que participó la Fuerza Pública en el Suroeste antioqueño. Según la información entregada, el animal habría sido sustraído sin autorización, situación que motivó la intervención policial para ubicar su paradero.

Con el avance de las labores de verificación, las autoridades lograron encontrar al gallo y posteriormente lo trasladaron nuevamente hasta la institución educativa, donde su llegada fue recibida con muestras de alegría por parte de la comunidad estudiantil.

Un regreso que movilizó al colegio

El momento de la devolución del ave quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, en los que se observa la llegada de uniformados al plantel con el gallo en sus manos. La escena provocó aplausos, gritos y manifestaciones de entusiasmo por parte de los estudiantes, quienes esperaban su retorno.

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De acuerdo con la institución, Claudio es un animal que ha convivido de manera constante con la comunidad escolar y ha sido adoptado como parte del entorno educativo, por lo que su ausencia generó impacto entre los alumnos.

Así fue el hermoso momento en el que los niños de un colegio en Antioquia recibieron a Claudio, su querido gallo adoptado, después de que la @Policiantioquia lo rescatara de un hombre vil que lo había robado. Maravillosa la empatía de estos niños. El amor y el respeto por los… pic.twitter.com/3icToEgkXR — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) May 26, 2026

Reacciones dentro de la institución

Tras su recuperación, la institución destacó el acompañamiento de las autoridades en el proceso y celebró el regreso del ave al colegio. En un mensaje institucional, señalaron que el caso también evidenció la importancia de los sistemas de seguridad y el respaldo comunitario.

Luego de su retorno, el gallo volvió a integrarse a la vida cotidiana del plantel, mientras la comunidad educativa espera que no se repita una situación similar que altere la dinámica escolar.

El caso de Claudio ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios han resaltado el vínculo entre el animal y los estudiantes, así como el desenlace positivo de su recuperación.