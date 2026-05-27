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Resumen: Autoridades destruyeron maquinaria y equipos usados para minería ilegal en Santa Fe de Antioquia. El golpe económico superaría los $1.835 millones.

Golpe a la minería ilegal en Antioquia: destruyeron dragas y maquinaria millonaria

Un nuevo operativo contra la minería ilegal se desarrolló en zona rural de Santa Fe de Antioquia, donde autoridades militares y policiales intervinieron un complejo utilizado para la explotación ilícita de recursos naturales en el Occidente antioqueño.

La acción fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 de la Cuarta Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía de Antioquia, en la vereda Paso Real.

Según el reporte oficial, en el lugar fueron ubicadas varias máquinas y equipos que estarían siendo utilizados para actividades relacionadas con minería ilegal en fuentes hídricas y yacimientos de la zona.

Durante el procedimiento, las autoridades destruyeron de manera controlada 16 motores diésel que alimentaban el complejo minero.

Además, fueron intervenidas cuatro dragas utilizadas para la extracción de material y una retroexcavadora marca Volvo quedó inhabilitada en el sitio.

En el operativo también fueron incautadas tres volquetas cargadas con material de arrastre y una batería marca MAC. Todos los elementos quedaron a disposición de la Inspección de Policía de Santa Fe de Antioquia para avanzar en los respectivos procesos judiciales y administrativos.

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Las autoridades señalaron que el golpe contra la minería ilegal representa una afectación económica cercana a los $1.835 millones de pesos para las estructuras criminales que delinquen en esta subregión del departamento y obtienen recursos mediante actividades extractivas no autorizadas.

La Cuarta Brigada reiteró que continuará adelantando operativos en diferentes zonas de Antioquia para combatir las economías ilegales y debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados.

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