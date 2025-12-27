Resumen: Un patrullero de la Policía Nacional fue reportado como secuestrado mientras se movilizaba en motocicleta por la vía Panamericana, en el tramo Cali–Popayán. El uniformado habría caído en un retén ilegal en el sector de Pescador, en Caldono, y alcanzó a enviar su ubicación antes de perder contacto. Las autoridades desplegaron un operativo en la zona para dar con su paradero.

¡Inseguridad en la Panamericana! Reportan el secuestro de un policía mientras se movilizaba entre Cali y Popayán

Las autoridades reportaron la desaparición de un patrullero de la Policía Nacional en la vía Panamericana, en el tramo que comunica a Cali con Popayán, un hecho que volvió a encender las alarmas por la compleja situación de seguridad en el departamento del Cauca.

El uniformado fue identificado como Over Andrés Román Marín, quien se movilizaba en su motocicleta desde la capital del Valle del Cauca hacia el municipio de La Sierra, donde presta servicio. Durante su recorrido, en inmediaciones del sector de Pescador, jurisdicción de Caldono, habría sido interceptado por hombres armados que operan de manera ilegal en la zona.

De acuerdo con información citada por El País, el patrullero logró alertar a algunos compañeros antes de perder contacto, enviando su ubicación y manifestando que se encontraba en una situación irregular. Minutos después, no se volvió a tener comunicación con él, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda.

Tras el reporte, el Departamento de Policía Cauca desplegó un amplio operativo en esta zona del corredor vial, considerada de alta complejidad por la presencia histórica de estructuras armadas ilegales. Las labores incluyen patrullajes terrestres, verificación de rutas alternas y labores de inteligencia, con el objetivo de ubicar al uniformado y lograr su liberación.

Aunque las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre los responsables, versiones preliminares señalan que el secuestro estaría relacionado con disidencias de las Farc, grupo que en repetidas ocasiones ha sido señalado por la instalación de retenes ilegales y acciones violentas en este eje vial estratégico.

El caso ha generado preocupación tanto en la fuerza pública como en la ciudadanía, especialmente entre quienes transitan de manera frecuente por la vía Panamericana, una ruta clave para la movilidad del suroccidente del país y que en los últimos meses ha sido escenario de distintos hechos de orden público.