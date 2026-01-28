Resumen: El presidente Petro autorizó la extradición de alias "Pipe Tuluá", líder de la banda La Inmaculada. Será enviado a EE.UU. en 15 días por delitos de narcotráfico.

¡Se le acabó la guachafita! Petro firmó la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’: en 15 días se va para Estados Unidos

El Gobierno Nacional puso punto final a la permanencia en el país de uno de los criminales más peligrosos del suroccidente colombiano. Este miércoles 28 de enero, se confirmó que el presidente Petro ratificó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido en el mundo del hampa como alias ‘Pipe Tuluá’.

El máximo cabecilla de la estructura criminal “La Inmaculada” será entregado a la justicia de los Estados Unidos en un plazo no mayor a 15 días, luego de que se resolviera el recurso de reposición que buscaba frenar su traslado.

La decisión de proceder con la extradición se fundamenta en los cargos que pesan contra Marín Silva en una corte federal estadounidense, relacionados con el tráfico masivo de cocaína y narcoterrorismo internacional.

Según el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, el proceso se ajustó estrictamente a los principios constitucionales y contó con el aval previo de la Corte Suprema de Justicia. Además, Idárraga reveló que el trámite no estuvo exento de presiones, mencionando graves amenazas contra altos directivos del Inpec por parte de la banda “La Inmaculada”.

A pesar de que el Gobierno Nacional mantiene acercamientos exploratorios con diversos grupos armados, la resolución es clara: no habrá beneficios para el líder de esta estructura de alto impacto.

Alias ‘Pipe Tuluá’, quien actualmente se encuentra recluido en una estación de policía tras ser trasladado por razones de seguridad, es señalado de seguir coordinando extorsiones y homicidios desde su lugar de reclusión. Con esta medida de extradición, el Estado busca desarticular el mando de una organización que ha sembrado el terror en municipios como Tuluá y sus alrededores.

La Fiscalía General de la Nación ya fue notificada para coordinar el operativo logístico con agentes de la DEA y el Gobierno norteamericano.

La partida de Marín Silva hacia una prisión federal en Nueva York marca un hito en la lucha contra las economías ilícitas en el Valle del Cauca.

