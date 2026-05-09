Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín impulsa la formación de 5.500 docentes con experiencias innovadoras en MOVA, enfocadas en robótica, cultura Maker y programas de maestría.

La revolución en las aulas de Medellín tiene a 5.500 docentes aprendiendo robótica

Medellín ha decidido dar un paso al frente para revolucionar lo que ocurre dentro de los salones de clase. A través de la Secretaría de Educación y el centro de innovación MOVA, la alcaldía está implementando una ambiciosa estrategia de experiencias innovadoras que ya alcanza a cerca de 5.500 maestros y directivos docentes.

El objetivo es claro: dejar atrás las capacitaciones teóricas y aburridas para pasar a un modelo de «aprender haciendo», donde los educadores se convierten en investigadores y creadores capaces de enfrentar los retos tecnológicos y sociales que demandan los estudiantes de hoy.

Esta apuesta pedagógica se aleja de los métodos tradicionales y se centra en el enfoque STEM+H (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades).

Lea también: ‘Como de película’: Cámaras LPR guiaron persecución y frustraron presunto hurto en Medellín

Mediante laboratorios de robótica, producción audiovisual, cultura Maker y pensamiento de diseño, los docentes de Medellín están transformando sus prácticas.

Carolina Franco, secretaria de Educación, destacó que estas experiencias innovadoras permiten que el maestro explore nuevas formas de conectar con el alumno, integrando incluso recorridos por museos, parques y empresas para que el aprendizaje no se quede encerrado entre cuatro paredes, sino que circule por toda la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además de los talleres prácticos, la administración distrital refuerza la calidad académica con un fuerte componente de formación posgradual.

Actualmente, 131 docentes avanzan en sus estudios de maestría en áreas críticas como innovación educativa, enseñanza de las ciencias y bilingüismo.

Con esta integración entre la práctica en laboratorios creativos y la alta formación universitaria, Medellín busca consolidar el modelo de «Escuela Inteligente», donde el bienestar del maestro y su capacidad de asombro sean el motor principal para mejorar el nivel educativo de miles de niños y jóvenes en las instituciones públicas del Distrito.

Más noticias de Medellín