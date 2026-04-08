Resumen: Medellín inicia obra vial en El Poblado para mejorar movilidad en punto crítico con alta congestión y accidentalidad.

Arranca megaobra en El Poblado: buscan acabar con el caos en punto crítico

La nueva obra vial que inició en el sector de El Poblado, en Medellín, busca transformar uno de los puntos con mayor congestión vehicular en la ciudad.

Se trata de un paso a desnivel que conectará la loma de El Tesoro con la vía Linares, intervención que pretende mejorar la movilidad y reducir los conflictos de tránsito en esta zona.

El proyecto es liderado por la alcaldía a través del Fondo de Valorización de Medellín y contempla la construcción de un puente vehicular, varios tramos de vía y espacios destinados al peatón y zonas verdes.

En total, la intervención abarca más de medio kilómetro de corredor vial, además de áreas complementarias que buscan hacer más seguro y eficiente el tránsito.

Esta obra hace parte de un paquete de proyectos financiados por valorización y corresponde a la última intervención contemplada dentro de ese plan en el sector de El Poblado. Según las autoridades, su ejecución permitirá separar los flujos vehiculares, disminuir los puntos de conflicto y mejorar la circulación tanto para conductores como para peatones.

Para el desarrollo de los trabajos, se implementará un plan de manejo de tránsito que incluye cierres parciales en vías cercanas desde mediados de abril. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos utilizar rutas alternas mientras avanzan las labores, con el fin de mitigar el impacto en la movilidad.

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El punto intervenido ha sido identificado como una zona de alta congestión y accidentalidad, en parte por el alto flujo de vehículos y maniobras indebidas por parte de algunos conductores. Con esta intervención, se espera dar solución a estos problemas y optimizar la conectividad en el sector.

La inversión destinada supera los $20 mil millones de pesos y la entrega de la obra está proyectada para los próximos años, cuando se espera que contribuya a mejorar las condiciones de tránsito en esta zona estratégica de la ciudad.

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