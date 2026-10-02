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Resumen: Conoce los detalles del inicio del receso escolar en Medellín y el acompañamiento en salud mental dispuesto para estudiantes y familias.

Medellín activa un robusto blindaje de salud mental para estudiantes y familias en la semana de receso

A partir de este viernes 2 de octubre, los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Medellín dan inicio a su tradicional periodo de receso escolar, una pausa en las actividades académicas que se extenderá hasta el próximo martes 13 de octubre, fecha prevista para el retorno a las aulas.

Si bien niños, niñas y jóvenes disfrutarán de unos días de descanso en familia, la Secretaría de Educación confirmó que mantendrá activo un seguimiento riguroso enfocado en el bienestar emocional y la atención de situaciones prioritarias.

A través del programa Escuela Entorno Protector, la administración distrital continuará supervisando los casos de mayor riesgo previamente identificados y mantendrá habilitadas líneas de escucha y orientación por WhatsApp, gestionadas por los Profesionales de Apoyo Institucional en cada núcleo educativo.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, señaló que estas rutas de atención buscan garantizar que las familias sepan a dónde acudir ante cualquier eventualidad emocional, articulando estas labores con la programación especial dispuesta para octubre, Mes de la Salud Mental, que incluye guías pedagógicas de autocuidado.

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Paralelamente, la agenda institucional contempla espacios dirigidos a maestros y directivos docentes desde Mova, Centro de Innovación del Maestro, con talleres de bienestar que abarcan laboratorios de yoga, danza y teatro.

Con estas acciones preventivas, la Alcaldía de Medellín busca consolidar el cuidado emocional de los estudiantes y docentes como una práctica permanente que fortalezca la convivencia, la protección de la vida y los vínculos comunitarios más allá de las aulas.

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