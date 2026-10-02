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Resumen: Conoce los detalles de la nueva estrategia de Medellín para atender emergencias, frenar incendios forestales y monitorear el clima.

¡Alerta roja en los cerros! Medellín blinda su estrategia de emergencias por incendios

Con el propósito de anticiparse y dar una respuesta oportuna a los incidentes en la capital antioqueña, la alcaldía activó una nueva estrategia integral de atención y monitoreo frente a las alertas climáticas asociadas a la influencia del fenómeno de El Niño.

Las directrices fueron adoptadas durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres, escenario en el cual también se emitió un concepto favorable para el retorno a la normalidad tras la declaratoria de Calamidad Pública mediante el Decreto 0250 de 2026.

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Las autoridades del DAGRD y del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín detallaron que en lo corrido del año se han atendido cerca de 5.500 emergencias en la ciudad, de las cuales 196 corresponden a incendios forestales que han arrasado más de 130 hectáreas de bosques y zonas verdes.

Para salvaguardar los cerros tutelares, las reservas naturales y los corredores ecológicos del territorio, las nueve estaciones de bomberos y los equipos especializados mantienen un despliegue operativo permanente ante el incremento de las temperaturas nocturnas y de madrugada.

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Ante los riesgos latentes de tormentas eléctricas y altas temperaturas, la institucionalidad hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención y reportar de inmediato cualquier foco de fuego o humo a través de la línea única 123.

Con estas acciones, Medellín busca consolidar una capacidad de respuesta rápida y eficiente para proteger la biodiversidad local y minimizar los impactos de futuras emergencias ambientales en la región.

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