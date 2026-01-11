Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Kevin Cataño son los tres primeros refuerzos de Nacional de cara al 2026 ¿vienen más? . Fotos: capturas de pantalla

¡INICIA LA ILUSIÓN! Atlético Nacional ya tiene fecha y hora para su debut en la Liga 2026

Minuto30.com .- El Atanasio Girardot se vestirá de gala para recibir la primera jornada del fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional iniciará su camino en la Liga BetPlay I-2026 enfrentando al Boyacá Chicó, en un duelo que promete emociones y que servirá para ver en acción a los nuevos refuerzos del equipo paisa.

Gracias a la planificación anticipada de la Dimayor, los aficionados ya conocen los detalles exactos del encuentro:

Rival: Boyacá Chicó.

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026.

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

El inicio de una nueva era

Este partido marcará el debut oficial del equipo en el semestre, donde se espera la presentación de sus flamantes contrataciones, como el experimentado lateral argentino Milton Casco y el regreso del canterano Kevin Cataño en el arco.

Para Nacional, empezar con pie derecho en casa es fundamental en su objetivo de consolidarse rápidamente en el grupo de los ocho. Por su parte, el equipo “ajedrezado” llegará a Medellín con la intención de dar la sorpresa y llevarse puntos valiosos del máximo escenario de los antioqueños.

