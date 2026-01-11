Menú Últimas noticias
    ¡INICIA LA ILUSIÓN! Atlético Nacional ya tiene fecha y hora para su debut en la Liga 2026

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Atlético Nacional debuta contra Boyacá Chicó el sábado 17 de enero a las 6:20 p. m. Conozca la programación oficial de la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026.

    Minuto30.com .- El Atanasio Girardot se vestirá de gala para recibir la primera jornada del fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional iniciará su camino en la Liga BetPlay I-2026 enfrentando al Boyacá Chicó, en un duelo que promete emociones y que servirá para ver en acción a los nuevos refuerzos del equipo paisa.

    Gracias a la planificación anticipada de la Dimayor, los aficionados ya conocen los detalles exactos del encuentro:

    Rival: Boyacá Chicó.

    Fecha: Sábado 17 de enero de 2026.

    Hora: 6:20 p. m.

    Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

    El inicio de una nueva era

    Este partido marcará el debut oficial del equipo en el semestre, donde se espera la presentación de sus flamantes contrataciones, como el experimentado lateral argentino Milton Casco y el regreso del canterano Kevin Cataño en el arco.

    Para Nacional, empezar con pie derecho en casa es fundamental en su objetivo de consolidarse rápidamente en el grupo de los ocho. Por su parte, el equipo “ajedrezado” llegará a Medellín con la intención de dar la sorpresa y llevarse puntos valiosos del máximo escenario de los antioqueños.

    Lea también: Dimayor publicó TODA la programación de la Liga BetPlay I-2026: hay novedades por las elecciones

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


