Dimayor publicó TODA la programación de la Liga BetPlay I-2026: hay novedades por las elecciones

Minuto30.com .- En un esfuerzo por mejorar la logística de los clubes y permitir que los hinchas planeen sus viajes con antelación, la DIMAYOR presentó la programación oficial de las primeras 19 fechas de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026.

Esta decisión marca un precedente en el fútbol colombiano, que históricamente ha sufrido por cambios de última hora. No obstante, el ente rector advirtió que una jornada específica permanece en el “limbo” debido a la situación política del país.

El “vacío” de la Fecha 10

La Dimayor informó que la Fecha 10 es la única que no tiene horarios ni días definidos por el momento. La razón es que ese fin de semana coincidirá con las elecciones de Congreso de 2026.

Al tratarse de un evento democrático de gran magnitud, la programación dependerá de las directrices de los gobiernos locales y las autoridades de policía en cada ciudad para garantizar la seguridad.

Se espera que los partidos de esa jornada se reprogramen para los días previos o posteriores al domingo electoral.

Beneficios para los clubes y la hinchada

Con esta planificación anticipada, la Dimayor busca:

Mejor logística: Los clubes podrán reservar vuelos y hoteles con meses de antelación.

Preparación deportiva: Los cuerpos técnicos podrán planificar las cargas físicas conociendo los tiempos exactos de descanso entre partidos.

Fidelización: Los aficionados podrán comprar sus entradas y organizar sus traslados sin la incertidumbre de los cambios de “último minuto”.

“Seguiremos trabajando para que esta programación registre las menores modificaciones posibles, resguardando el correcto desarrollo de la competencia”, puntualizó el comunicado de la entidad.

Acá la Programación

PROGRAMACION-LIGA-I-2026-FECHA-1-19-V6