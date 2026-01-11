Menú Últimas noticias
    Dimayor publicó TODA la programación de la Liga BetPlay I-2026: hay novedades por las elecciones

    La liga se jugará sin la incertidumbre de los cambios de “último minuto”: prográmese para el semestre

    Publicado por: SoloDuque

    Dimayor publicó TODA la programación de la Liga BetPlay I-2026: hay novedades por las elecciones

    Resumen: La Liga Betplay sin la incertidumbre de los cambios de "último minuto".Dimayor anunció la programación de las 19 fechas de la Liga BetPlay I-2026. Hay cambios en la fecha 10 por elecciones de Congreso. Conozca el calendario.

    Minuto30.com .- En un esfuerzo por mejorar la logística de los clubes y permitir que los hinchas planeen sus viajes con antelación, la DIMAYOR presentó la programación oficial de las primeras 19 fechas de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026.

    Esta decisión marca un precedente en el fútbol colombiano, que históricamente ha sufrido por cambios de última hora. No obstante, el ente rector advirtió que una jornada específica permanece en el “limbo” debido a la situación política del país.

    El “vacío” de la Fecha 10

    La Dimayor informó que la Fecha 10 es la única que no tiene horarios ni días definidos por el momento. La razón es que ese fin de semana coincidirá con las elecciones de Congreso de 2026.

    Al tratarse de un evento democrático de gran magnitud, la programación dependerá de las directrices de los gobiernos locales y las autoridades de policía en cada ciudad para garantizar la seguridad.

    Se espera que los partidos de esa jornada se reprogramen para los días previos o posteriores al domingo electoral.

    Beneficios para los clubes y la hinchada

    Con esta planificación anticipada, la Dimayor busca:

    Mejor logística: Los clubes podrán reservar vuelos y hoteles con meses de antelación.

    Preparación deportiva: Los cuerpos técnicos podrán planificar las cargas físicas conociendo los tiempos exactos de descanso entre partidos.

    Fidelización: Los aficionados podrán comprar sus entradas y organizar sus traslados sin la incertidumbre de los cambios de “último minuto”.

    “Seguiremos trabajando para que esta programación registre las menores modificaciones posibles, resguardando el correcto desarrollo de la competencia”, puntualizó el comunicado de la entidad.

    Acá la Programación

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


