Murió dos días después de caer por unas escalas, en medio de una riña entre vecino

Minuto30.com .- Tras luchar por su vida durante dos días en un centro asistencial, este viernes 27 de marzo se confirmó el fallecimiento de un ciudadano de 55 años, quien resultó gravemente herido en medio de una gresca entre vecinos en el barrio Antonio Nariño, en la Comuna 13 de Medellín. El caso ha sido catalogado de manera preliminar por las autoridades como homicidio por trauma contundente.

Los hechos se remontan al pasado miércoles 25 de marzo, cerca de las 2:15 p. m. La víctima regresaba a su hogar después de realizar actividad física cuando fue interceptado por dos vecinos y una tercera joven. Según versiones recopiladas, tras un cruce de palabras, el hombre ingresó a su vivienda, sacó un machete para intentar intimidar a quienes lo increpaban, pero ante el reto de uno de los agresores que le gritó: “Sea hombre y démonos golpes”, el hoy occiso guardó el arma blanca para iniciar una pelea a puños.

El momento de la tragedia: Ataque en “gavilla”

En medio del intercambio de golpes entre los dos hombres, las dos mujeres se incorporaron a la riña para agredir también al hoy occiso. En un momento crítico del altercado, uno de los jóvenes involucrados tomó a la víctima y lo haló con fuerza por un andén de escaleras. Debido al impulso y al terreno, el hombre perdió el equilibrio y cayó de cabeza contra otro andén, quedando inconsciente en el sitio.

Vecinos, quienes fueron testigos de la gravedad de la situación, dieron aviso inmediato a las autoridades. Uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al lugar y, al encontrar al hombre en muy mal estado, lo trasladaron de urgencia a un hospital del sector.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

A pesar de los esfuerzos médicos por estabilizarlo, el trauma craneoencefálico sufrido durante la caída resultó fatal, y el ciudadano falleció el pasado viernes 27 de marzo.

Los involucrados en la riña estarían plenamente identificados por la comunidad. Se espera que en las próximas horas se emitan las órdenes de captura correspondientes por el delito de homicidio.