Inicia en Sonsón el plan más ambicioso en educación: se intervendrán y mejorarán 32 sedes escolares

La Administración Municipal de Sonsón, en cabeza del alcalde Juan Diego Zuluaga, y en alianza con la Gobernación de Antioquia, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para fortalecer la infraestructura educativa del municipio. El plan contempla la intervención y mejoramiento de 32 sedes escolares, tanto en el área urbana como en las zonas rurales.

El proyecto representa una inversión global superior a los $896 millones de pesos, destinando un promedio de 28 millones por sede. Estos recursos permitirán realizar adecuaciones, mantenimiento y mejoras locativas esenciales para garantizar ambientes de formación más dignos y seguros para la comunidad estudiantil.

El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó la importancia de esta alianza estratégica. «El futuro de Sonsón está en la educación. Desde nuestra administración asumimos con responsabilidad este reto y hoy, gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia y del Gobernador Andrés Julián, avanzamos en un proyecto que representa más bienestar para nuestros estudiantes y oportunidades para las próximas generaciones”, afirmó el mandatario.

Con esta inversión, la administración municipal reafirma su compromiso con la educación como base del progreso, buscando que cada institución esté a la altura de las necesidades de sus comunidades.

