    Resumen: Medellín es la sede de "El clásico más largo de la historia", una maratónica e innovadora celebración ininterrumpida de fútbol, convivencia y participación ciudadana que ha mantenido el balón rodando en la cancha Marte 1 desde la tarde del viernes, convocando a más de 30 equipos y colectivos. Impulsada por la estrategia Cultura del Fútbol, esta jornada ha reunido a periodistas, barristas, estudiantes, autoridades, grupos LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros sectores en un ambiente de total respeto, consolidándose como un poderoso ejemplo de cómo la pasión futbolera puede canalizarse para promover la inclusión, la paz social y la construcción de un tejido social más fuerte, justo 24 horas antes del clásico paisa oficial entre Atlético Nacional y el DIM.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La ciudad de Medellín se ha convertido en el epicentro de una vibrante celebración de fútbol, convivencia y participación ciudadana con el desarrollo ininterrumpido de «El clásico más largo de la historia.

    Esta innovadora iniciativa, impulsada por la estrategia Cultura del Fútbol, ha mantenido el balón rodando en la cancha Marte 1 de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot desde la tarde del viernes 24, extendiéndose durante toda la noche y la madrugada sin pausas.

    Más de 30 equipos y colectivos han tomado parte en esta maratónica jornada que trasciende el deporte.

    Periodistas, barristas, estudiantes, autoridades, comerciantes, deportistas y grupos comunitarios se han dado cita, demostrando un compromiso excepcional con el mensaje de inclusión y paz social.

    Hasta el momento, la actividad se desarrolla en un ambiente de total normalidad y respeto mutuo, sin registrarse contratiempos.

    Foto: Cortesía

    Medellín vive el «Clásico Más Largo de la Historia»: Fiesta ininterrumpida de fútbol y convivencia

    Este encuentro subraya la capacidad del fútbol para actuar como un poderoso puente para la convivencia y la construcción de paz en los diferentes barrios de Medellín.

    La programación continúa sumando diversidad al terreno de juego. En las próximas horas y turnos, está prevista la participación de representantes de la comunidad LGBTIQ+, taxistas y clubes juveniles.

    Foto: Cortesía

    Asimismo, personas con discapacidad, comerciantes e influencers. Todos ellos se unen al mensaje central de «El clásico más largo de la historia»: jugar limpio dentro y fuera de la cancha.

    El evento, que combina deporte, inclusión y participación, se consolida como un ejemplo de cómo la pasión futbolera puede canalizarse hacia la construcción de un tejido social más fuerte y respetuoso en la capital antioqueña.

    La fiesta de integración de barristas se da a 24 horas del gran clásico paisa entre Atlético Nacional y el DIM en el coloso de la 74.

    Foto: Cortesía

    Foto: Cortesía

