Resumen: Con la participación de 11 expertos, el Congreso Buen Comienzo – Medellín Te Quiere busca fortalecer el bienestar emocional y los vínculos de los ciudadanos. El alcalde anunció mejoras en el programa.

Inicia el Congreso Buen Comienzo con una agenda enfocada en el bienestar emocional

Medellín se convierte, desde este miércoles 3 de septiembre, en el epicentro de la undécima edición del Congreso Buen Comienzo, un espacio internacional de entrada libre centrado en el bienestar emocional, el cuidado y el fortalecimiento de los vínculos.

El evento, una iniciativa conjunta del programa Buen Comienzo y Tejiendo Hogares, del Despacho de la Primera Dama, contará con la participación de 11 expertos de Colombia, España, México y Argentina.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aprovechó el evento para destacar las mejoras en el programa.

“Buen Comienzo está mucho mejor que antes”, afirmó el mandatario, quien señaló que la atención ahora es de 365 días al año y que la inversión de la administración pasó de $869.000 millones a $1.5 billones para este cuatrienio.

Además, el alcalde recordó su compromiso con la nivelación salarial de los agentes educativos, que el año pasado tuvieron un aumento del 17% y que para el año entrante se les hará otro, superior al 7%.

Por su parte, la primera dama, Margarita Gómez Marín, explicó que el evento fue pensado para “fortalecer a nuestros agentes educativos”, que son fundamentales para la ciudad y que a menudo tienen que cargar con situaciones y emociones que no siempre saben manejar.

A lo largo de tres días, el Congreso Buen Comienzo ofrecerá conferencias y talleres sobre temas clave como la gestión del estrés, la inteligencia emocional y la disciplina positiva.

El evento también integrará el arte como herramienta pedagógica, con la participación de grupos como Acción Impro y el artista Mauro D’Leon.

