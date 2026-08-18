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Resumen: Un ingeniero murió tras sufrir una caída cuando habría intentado escapar de un presunto atraco mientras viajaba en taxi.

¡Tragedia en Bogotá! Ingeniero murió tras lanzarse de un taxi durante un presunto atraco

Las autoridades investigan las circunstancias en las que murió Carlos Raúl, un ingeniero de producción que perdió la vida en el sur de Bogotá, luego de un incidente ocurrido cuando se movilizaba en un taxi junto a un compañero de trabajo.

El caso comenzó cuando ambos hombres salieron de una de las zonas de rumba más conocidas del sur de la capital. Posteriormente, abordaron un taxi en inmediaciones de la Avenida Primero de Mayo con carrera 51.

Según la información conocida hasta ahora, durante el recorrido los pasajeros habrían considerado que estaban siendo víctimas de un posible atraco. En medio de esa situación, los dos hombres decidieron salir del taxi mientras el vehículo se encontraba en movimiento.

Fue durante la huida cuando Carlos sufrió una fuerte caída. El golpe le habría provocado un trauma craneoencefálico que posteriormente ocasionó su muerte.

Tras conocerse el caso, un grupo especializado de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá asumió las labores para establecer qué ocurrió durante los momentos previos al fallecimiento del ingeniero.

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Ahora, la investigación se concentra en reconstruir lo sucedido durante el trayecto y establecer las circunstancias exactas que llevaron a los dos pasajeros a abandonar el vehículo.

Los investigadores también trabajan para localizar el taxi en el que se movilizaban los hombres, pues su identificación y ubicación podrían aportar información relevante para esclarecer el caso.

La muerte del ingeniero continúa bajo investigación y serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer las responsabilidades que correspondan una vez se recopilen los elementos necesarios.

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