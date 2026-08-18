Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Cayó en Pereira! Lo buscaban por presuntas extorsiones a comerciantes de Antioquia

    Un operativo en Pereira terminó con la captura de un hombre que era buscado por las autoridades antioqueñas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cayó en Pereira! Lo buscaban por presuntas extorsiones a comerciantes de Antioquia

    Resumen: Capturan en Pereira a alias 'Sebas', señalado de participar en una estructura relacionada con extorsión a comerciantes y habitantes del Norte de Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un hombre señalado de participar en una estructura dedicada a la extorsión fue capturado en Pereira durante un operativo adelantado por las autoridades.

    El procedimiento fue realizado por el GAULA Antioquia, en coordinación con el GAULA Risaralda, como parte de las investigaciones contra las rentas ilícitas en el Norte de Antioquia.

    El detenido, conocido con el alias de ‘Sebas’, es señalado de pertenecer presuntamente a la estructura criminal EGC Julio César Vargas Torres. Sobre él pesaba una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

    La investigación apunta a que el hombre habría tenido relación con exigencias económicas realizadas en Santa Rosa de Osos, Donmatías y Entrerríos.

    Lea también: ¡Ojo esta noche! Conductores tendrán que buscar otra ruta por cierre del Túnel de Oriente

    De acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, entre los principales afectados estarían comerciantes y habitantes de estos municipios.

    Las autoridades estiman que las actividades de extorsión atribuidas a esta estructura podrían generar entre $200 y $300 millones de pesos mensuales. Estos recursos, según la investigación, serían utilizados para fortalecer las rentas ilícitas de la organización criminal.

    El procedimiento en Pereira representa, según la Policía Nacional, un golpe a las finanzas de la estructura investigada y hace parte de las acciones desplegadas para enfrentar este delito en el departamento.

    Tras su captura, alias ‘Sebas’ fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, instancia en la que deberá responder por los cargos que se le atribuyen.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.