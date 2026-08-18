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Resumen: Capturan en Pereira a alias 'Sebas', señalado de participar en una estructura relacionada con extorsión a comerciantes y habitantes del Norte de Antioquia.

¡Cayó en Pereira! Lo buscaban por presuntas extorsiones a comerciantes de Antioquia

Un hombre señalado de participar en una estructura dedicada a la extorsión fue capturado en Pereira durante un operativo adelantado por las autoridades.

El procedimiento fue realizado por el GAULA Antioquia, en coordinación con el GAULA Risaralda, como parte de las investigaciones contra las rentas ilícitas en el Norte de Antioquia.

El detenido, conocido con el alias de ‘Sebas’, es señalado de pertenecer presuntamente a la estructura criminal EGC Julio César Vargas Torres. Sobre él pesaba una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

La investigación apunta a que el hombre habría tenido relación con exigencias económicas realizadas en Santa Rosa de Osos, Donmatías y Entrerríos.

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De acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, entre los principales afectados estarían comerciantes y habitantes de estos municipios.

Las autoridades estiman que las actividades de extorsión atribuidas a esta estructura podrían generar entre $200 y $300 millones de pesos mensuales. Estos recursos, según la investigación, serían utilizados para fortalecer las rentas ilícitas de la organización criminal.

El procedimiento en Pereira representa, según la Policía Nacional, un golpe a las finanzas de la estructura investigada y hace parte de las acciones desplegadas para enfrentar este delito en el departamento.

Tras su captura, alias ‘Sebas’ fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, instancia en la que deberá responder por los cargos que se le atribuyen.

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