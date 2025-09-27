Resumen: La influencer Dailyn Montañez, conocida como “La Tremenda”, ofreció en tono de broma una recompensa a quien le enviara pruebas de infidelidad de su esposo, pero terminó recibiendo decenas de mensajes y fotos que confirmaron las múltiples traiciones, lo que la llevó a poner fin a su matrimonio.

Influencer ofreció millonaria recompensa y destapó la doble vida de su esposo: “Yo pensé que nadie iba a aparecer y aparecieron como 20”

Lo que comenzó como una ocurrencia terminó en un verdadero escándalo para la creadora de contenido Dailyn Montañez, mejor conocida en redes como ‘La Tremenda’. La influencer, con más de dos millones de seguidores, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que parecía una simple broma: ofrecía cinco millones de pesos a quien pudiera demostrar que su pareja, el también influencer Jordan Galván, le era infiel.

La propuesta, que muchos pensaron sería solo un juego, tuvo un giro inesperado. En cuestión de horas, comenzaron a llegarle mensajes y capturas de pantalla que evidenciaban coqueteos, conversaciones y encuentros de su esposo con otras mujeres. “Me enviaron tantas pruebas que terminé temblando de ansiedad. No esperaba algo así”, relató Dailyn en un video posterior.

Ante la contundencia de la información, la creadora de contenido decidió terminar la relación y dar inicio a los trámites de divorcio. Montañez aseguró que esta no era la primera vez que enfrentaba problemas de este tipo con Galván: “Habíamos terminado varias veces, pero siempre volvíamos por nuestro hijo. Esta vez no hay marcha atrás”.

En sus historias, ‘La Tremenda’ enfatizó que no piensa guardar luto por la ruptura y que su prioridad ahora será su hijo y su bienestar emocional. “Si me ven con alguien más, de malas. Nadie pensó en mí, así que yo ahora pienso en mí misma”, expresó.

El episodio se volvió tendencia en Instagram y TikTok, donde miles de usuarios comentaron el inesperado desenlace. Algunos la aplaudieron por su franqueza, mientras otros criticaron que expusiera su vida privada de esa manera.

Más allá del escándalo, Dailyn envió un mensaje a sus seguidoras: “No justifiquen lo injustificable. No permitan que el miedo a estar solas las ate a una relación que no las respeta”.