Resumen: Las mujeres privadas de la libertad compartieron sus historias de superación y esperanza, con el fin de dar un mensaje de cómo superar las dificultades y cómo encontrar un propósito en medio de la adversidad

Jhonny Rivera en la cárcel: Lo que pasó en el Reinado de El Pedregal que busca la rehabilitación de las reclusas.

El pasado jueves 25 de septiembre El Centro Penitenciario el Pedregal realizó la segunda versión del Reinado Virgen de las Mercedes 2025 – Mujeres con Propósito, un evento que promueve la inclusión, los procesos de resocialización, la creatividad y el talento como herramientas para la paz y la transformación social.

El Reinado tiene como finalidad el fomento de la autoestima, la empatía y la reinserción social en las mujeres privadas de la libertad de la ciudad de Medellín proyectando un mejor futuro para ellas y sus familias.

Las mujeres compitieron en diferentes categorías que incluyeron: actitud en pasarela, habilidades artísticas, creatividad en la realización del traje de fantasía y la categoría más importante el proyecto social que es una propuesta por parte de cada una de las candidatas para mejorar la convivencia y el entorno en su patio.

El evento está diseñado para ofrecer un espacio de expresión y compañerismo, permitiendo a las participantes demostrar sus habilidades y potencial en un entorno positivo.

Las mujeres privadas de la libertad compartieron sus historias de superación y esperanza, con el fin de dar un mensaje de cómo superar las dificultades y cómo encontrar un propósito en medio de la adversidad. El encuentro culminó con la coronación de la ganadora del certamen quien recibirá como premios la corona, kits de aseo, anchetas y beneficios en capacitación para compartir con sus compañeras de patio.

El director del Centro de Penitenciario José Gilberto Martínez expresó su entusiasmo por el evento, afirmando: “Este reinado es una plataforma para que nuestras jóvenes se expresen y se sientan valoradas. Estamos comprometidos con su rehabilitación y con ofrecerles oportunidades para crecer y transformar sus vidas”.

El evento, organizado por la empresa Gran Belleza Internacional y la iniciativa Mujeres en Paz quienes se han encargado de trabajar en el empoderamiento, la resignificación de la belleza y la realización de los proyectos sociales aportando todo su conocimiento y experticia en el mundo de los reinados, además de la preparación de las candidatas, donación de las bandas, coronas, vestidos, maquillaje y peinado poniendo a su disposición todo el equipo de trabajo.

Además, contó con la participación de reconocidas empresas de la industria del entretenimiento y de la moda como HAS Belleza, CAOS producciones, Collage Diseños, Hoteles Estelar, entre otras, quienes también se sumaron a la actividad aportando la donación de personal de estilistas, maquillaje, producción del evento, pantalla, sonido, flores, y refrigerios de este maravilloso encuentro.

El jurado estuvo compuesto por reconocidos empresarios del mundo de la moda y la belleza, concejales de la ciudad de Medellín y docentes de las escuelas de diseño de moda de la ciudad.

Adicionalmente, el encuentro contó con la participación de diferentes artistas de talla nacional como Jhonny Rivera.

Las reinas

El evento contó con la participación de 16 candidatas, 12 de ellas pertenecientes a la reclusión mujeres y 4 candidatas población LGTBIQ+ pertenecientes a la reclusión de hombres; cada candidata eligió un departamento del país y acudió en representación de su patio.

Las ganadoras fueron:

Primera Princesa: Bolívar

Virreina: Amazonas

Reina: Chocó

El reinado en fotos

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Aquí más Noticias de Medellín