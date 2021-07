Los lujos del influencer conocido como ‘Hushpuppi’ llegaron a su fin luego de que se declarara culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude por correo electrónico ante una corte en California, Estados Unidos.

Ramon Olorunwa Abbas, nombre real del ‘influencer’, habría participado en una estafa para robar más de 1,1 millones de dólares a un empresario que intentaba financiar la construcción de una escuela en Qatar, según el Departamento de Justicia de EE. UU. .

El influencer, de 37 años, podría enfrentar una condena de casi 20 años de cárcel y tendría que devolver los casi 24 millones de dólares que robó a sus víctimas.

Kristi K. Johnson, director asistente a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, aseguró que el influencer sería uno de los lavadores de dinero de más alto perfil del mundo.

«La condición de celebridad [de Abbas] y su capacidad para hacer conexiones se filtraron en organizaciones legítimas y condujeron varios esquemas derivados en EE.UU. y en el extranjero. El anuncio de hoy representa un golpe crucial a esta red internacional y, con suerte, servirá de advertencia a las posibles víctimas de este tipo de robo», agregó Johnson.

Federal prosecutors in L.A. charge Dubai resident who flaunted his extravagant lifestyle on social media in a wide-ranging conspiracy to launder hundreds of millions of dollars from business email compromise (BEC) frauds and other scams.https://t.co/dBhZI4s3pC pic.twitter.com/aroKOIPrdR

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) July 3, 2020