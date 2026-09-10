Influencer de 27 años murió tras un procedimiento estético: su familia exige respuestas

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Resumen: La influencer finlandesa Olivia Oras, de 27 años, falleció el pasado 3 de septiembre después de sufrir una emergencia durante un procedimiento estético en una clínica privada de Helsinki. Tras perder el conocimiento durante la anestesia, fue trasladada a un hospital, donde posteriormente murió. Su familia presentó una denuncia y las autoridades finlandesas iniciaron una investigación preliminar para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió alguna responsabilidad.

La muerte de Olivia Oras, reconocida creadora de contenido finlandesa, es investigada por las autoridades de Helsinki después de que la joven falleciera el pasado 3 de septiembre tras una emergencia ocurrida durante un procedimiento estético.

De acuerdo con información publicada por People, Oras se encontraba en una clínica privada de Helsinki cuando presentó complicaciones. Sus familiares posteriormente acudieron a las autoridades para solicitar que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

La emergencia ocurrió durante la anestesia

Los padres de la influencer entregaron detalles sobre lo sucedido al programa de investigación MOT, de la televisión pública finlandesa Yle. Según su relato, Oras perdió el conocimiento durante la anestesia previa al procedimiento y tuvo que ser trasladada a un hospital de Helsinki.

La joven murió posteriormente en el centro médico. La intervención correspondía a una liposucción, según la información conocida durante la investigación.

La familia presentó una denuncia contra la clínica privada en la que se realizó el procedimiento. A partir de esta solicitud, la Policía de Helsinki abrió una investigación preliminar bajo la categoría de muerte causada por negligencia grave.

Por ahora, las autoridades no han identificado públicamente a las personas que estarían siendo investigadas. Tampoco se ha establecido que durante el procedimiento haya ocurrido un error médico, por lo que las circunstancias exactas del fallecimiento aún deben ser determinadas.

Antecedentes de la clínica

La clínica donde se habría realizado el procedimiento fue identificada como Plastic Surgery Center, un establecimiento privado de Helsinki.

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Dentro de los antecedentes del centro se encuentra una denuncia presentada en 2020 por la Asociación Finlandesa de Cirujanos Plásticos ante la Policía. En ese momento, la actuación no derivó en una investigación preliminar.

Posteriormente, en 2023, la autoridad sanitaria finlandesa Valvira recomendó al fundador de la clínica, el médico general Karl Johan Svedjeholm, limitar los procedimientos que realizaba de acuerdo con su formación profesional.

Estos antecedentes forman parte del contexto del establecimiento, pero no demuestran que exista una relación entre aquellas actuaciones y la muerte de Oras.

Olivia Oras, una figura de internet desde adolescente

Oras comenzó a ganar reconocimiento en redes sociales cuando todavía era adolescente. Su experiencia como figura de internet fue documentada en The Perfect Selfie, producción estrenada en 2017, cuando tenía 16 años.

Con el paso de los años, también desarrolló proyectos relacionados con el bienestar y la salud. Entre ellos estuvo Respiratus, organización que fundó para apoyar la investigación sobre enfermedades pulmonares.

Tras conocerse su muerte, sus seguidores expresaron mensajes de condolencias en redes sociales. Mientras tanto, la investigación continúa en una etapa inicial y las autoridades finlandesas deberán establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existió alguna responsabilidad.