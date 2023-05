¿Mantenido e infiel? Karla Pinedo estaría ‘hasta la coronilla’ con Aquivaldo Mosquera

in

Minuto30.com .- Más de nueve años lleva el ‘culebrón’ protagonizado por el exfutbolista paisa Aquivaldo Mosquera y la presentadora mexicana Karla Pinedo. ¿Será que va llegando a su final «inesperado»?

Que tuvieron un affaire cuando él estaba casado, que ella quedó embarazada, que él la acusó que era de otro futbolista y no de él, que Áquivaldo dilató la prueba de paternidad, que acepto que es su hijo cuando la prueba de paternidad lo demostró, que la exesposa no aceptaba que el niño fuera «de su familia», que Aquivaldo no pagaba la manutención, que Karla lo volvió a demandar «para tenerlo cerca», y hasta que llegaba lo que se pensaba el final ‘inesperado’: En 2022 Aquivaldo abandonaba a la que era su esposa, de la que se separó y se volvió a casar por este mismo escándalo, y dejaba de ser técnico del Cúcuta para irse con Karla a México.

Pero este no fue el final del cuento, «Karla y Aquivaldo NO fueron felices para siempre» y es que ha tomado un nuevo rumbo esta historia de amor, odio, infidelidad y más…

Medios mexicanos afirman que Karla Pinedo está «hasta la coronilla» con Aquivaldo Mosquera, pues la presentadora estaría cubriendo todos los gastos del exfutbolista, que estaría desempleado y sin recursos pues todos sus bienes los dejó a nombre de su ex; pero además Mosquera estaría de «ojo alegrón» con otras mujeres y Karla lo habría constatado en el celular del paisa.

Ahora toca esperar… en qué terminará esta no tan «idílica» historia de amor de Aquivaldo y Karla.