¿Indirecta a la nueva pareja de Mier? Melissa Martínez compartió particular mensaje

En los últimos días se conoció que la separación entre la periodista Melissa Martínez y el jugador de Independiente Santa Fe Matías Mier es oficial y, tal como ella misma lo ha manifestado: “ya es pasado”.

Esta decisión ya es clara para ambos, de hecho el futbolista ya apareció con su nueva pareja, una ex periodista del cuadro capitalino, sin embargo, ninguno de los dos ha hecho pública la relación.

Lo particular es que en una reciente historia en Instagram, Melissa escribió lo que para sus seguidores es una indirecta para la nueva novia de su ex esposo.

“Si por algún motivo no te caigo bien, espero que nunca digas, ojalá no me la encuentre porque me vas a tener que ver queridita”, expresó, mientras se encontraba en unas escaleras eléctricas, enfocando una foto de ella en una valla publicitaria con su celular.

Ahora, lo que todos se preguntan es ¿quién es queridita?. Lo cierto es que Melissa Martínez hasta el momento no se ha pronunciado públicamente acerca del divorcio, pero sí se observa en sus redes sociales sola pero feliz. Como ha dicho ya, “es pasado”.