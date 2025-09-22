¡Indignante! Vigilante de Transmilenio fue apuñalado por impedir el ingreso de colados

Resumen: Un vigilante del sistema Transmilenio en Bogotá fue apuñalado en el Portal 20 de Julio por impedir el ingreso de personas sin pagar el pasaje. El ataque, que evidencia la grave violencia que enfrenta el personal de seguridad, se suma a los 195 casos de agresión física reportados por el sistema este año. Las autoridades condenaron el hecho y pidieron más medidas para proteger a los trabajadores.

La tarde del viernes terminó en caos en el Portal 20 de Julio, al suroriente de Bogotá, cuando un vigilante de TransMilenio fue apuñalado por un grupo de jóvenes que intentaba ingresar sin pagar el pasaje. El hecho, captado en video por testigos, ha encendido las alarmas sobre la seguridad del personal que cuida el sistema de transporte masivo.

Según el material grabado y difundido en redes, varios individuos saltaron los torniquetes y, al ser increpados por el personal de seguridad, respondieron con violencia. Uno de ellos sacó un arma blanca e hirió a un vigilante, mientras otros trabajadores intentaban protegerlo solo con los bolillos que portan como parte de su equipo.

El herido fue trasladado de inmediato a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro, confirmaron fuentes del sistema. Sin embargo, el episodio deja en evidencia un problema que va en aumento: las agresiones físicas contra el personal de vigilancia.

#PELIGRO ⚠️ Ayer (19SEP) en el Portal 20 De Julio de @TransMilenio, grupo de chirretes con armas blancas, intimidaron a guardas 'anticolados' para ingresar de manera irregular. Sin embargo, los funcionarios del sistema no se dejaron amedrentar y los enfrentaron hasta expulsarlos. pic.twitter.com/WKeXY1N1Mh — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 20, 2025

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue enfático en su rechazo al ataque. “No se trata de personas que simplemente no tienen cómo pagar el pasaje; son delincuentes. Una persona que saca un cuchillo para agredir a un vigilante que le pide pagar el tiquete es un delincuente”, afirmó.

Esto le podría interesar: Cayó ‘La 57’: la banda que drogaba, golpeaba y extorsionaba en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Galán hizo un llamado a las autoridades para que avancen en la judicialización de los agresores y envió un mensaje claro: “No vamos a permitir que en Bogotá alguien busque agredir de esa forma a un servidor público o a quien cumple funciones de seguridad en TransMilenio. No hay ninguna justificación para este tipo de violencia”.

️ "Una persona que saca un cuchillo porque un vigilante de TransMilenio le pide pagar el pasaje, es un delincuente”.

Así lo dijo el alcalde @CarlosFGalan tras la agresión a personal de seguridad en el Portal 20 de Julio por parte de colados.

No es rebeldía. No es necesidad.… pic.twitter.com/VEbzfHwrHW — Revista PODER (@RevistaPODERcol) September 22, 2025

Por su parte, TransMilenio expresó su respaldo al trabajador herido y a todos los vigilantes que, día a día, deben enfrentarse a intentos de evasión. “Nuestro personal está para proteger a los usuarios y garantizar el cumplimiento de las normas. No puede ser blanco de agresiones”, indicó la entidad en un comunicado.

Las imágenes del ataque, ampliamente compartidas en plataformas digitales, han generado gran indignación y un debate sobre las medidas de seguridad en el sistema. Las autoridades adelantan la identificación de los agresores para que enfrenten cargos por lesiones personales y otros delitos.