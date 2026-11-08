Resumen: Un taxista fue grabado en contravía en la calle 55 sur con carrera 24, en Bogotá, y amenazó con un cuchillo a una familia que le reclamó. Aún no se sabe si hay denuncia ni investigación.

¡Indignante! Taxista iba en contravía en Bogotá y amenazó con un cuchillo a una familia con niños

Un nuevo caso de intolerancia vial quedó grabado en video en el sur de Bogotá. En las imágenes, que circulan en redes sociales, se ve a un taxista que iba en contravía y que terminó amenazando con un cuchillo a una familia que se atrevió a reclamarle por la maniobra.

El hecho ocurrió en la calle 55 sur con carrera 24. Según lo que muestra la grabación, el conductor transitaba en sentido contrario al establecido mientras otros vehículos circulaban con normalidad por el sector. La maniobra generó una situación de riesgo para quienes iban por la vía de manera correcta.

El reclamo que escaló a las amenazas

Una mujer que viajaba en otro automóvil le reclamó al taxista por conducir en contravía. Lejos de calmar la situación, el hombre respondió con insultos y siguió la discusión. Hasta ahí, el episodio parecía una pelea más de tránsito, de las que a diario se ven en las calles de la capital.

Sin embargo, metros más adelante la situación se puso peor. De acuerdo con el video, el conductor se bajó del taxi y se acercó al otro vehículo con un arma cortopunzante en la mano para intimidar a sus ocupantes. En el automóvil de la familia viajaban niños, y en el taxi también iban pasajeros.

En el registro se escucha al hombre lanzar una amenaza directa mientras sostiene el cuchillo: “Lo mando para el hospital y ojalá me demande”.

No se reportó una agresión física. Aun así, las personas involucradas manifestaron que sintieron temor por lo ocurrido. Una de ellas calificó al taxista como un “peligro para la sociedad” y cuestionó que siga prestando el servicio. Al final, el conductor volvió al vehículo y se fue con los pasajeros que llevaba, quienes presenciaron todo.

Las placas quedaron en el video

En la grabación quedaron registradas las placas del taxi: TAS 870. Con ese dato, varios usuarios en redes sociales pidieron al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la Policía que investiguen lo sucedido y que se tomen medidas contra el conductor.

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Hasta el momento no se sabe si las personas afectadas presentaron una denuncia formal ni si las autoridades abrieron alguna actuación. Tampoco se conoce el nombre del conductor ni si la empresa a la que está vinculado el vehículo se ha pronunciado. Como en todo caso que se conoce a partir de un video, lo que sigue depende de lo que establezcan las autoridades.

Qué dice la norma sobre conducir en contravía

Conducir en sentido contrario al permitido es una infracción D03 del Código Nacional de Tránsito. Según las condiciones que fija la normativa, puede significar una multa y la inmovilización del vehículo. Es una de las faltas más graves en la vía, porque pone en peligro a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones que no esperan encontrarse con un carro de frente.

Las amenazas con un arma son otro asunto. Sus posibles consecuencias legales dependen de las pruebas que se reúnan y de la valoración que haga cada autoridad competente. Por eso, la grabación y las denuncias de quienes presenciaron el hecho pueden ser claves para que el caso avance.

No es un caso aislado

Las peleas de tránsito que terminan con armas a la vista se han vuelto un tema recurrente en Bogotá. En Minuto30 hemos contado otros episodios en los que un conductor de taxi quedó en el centro de la noticia, como cuando un taxista arrolló a un agente de tránsito en la ciudad.

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También hemos reportado discusiones que terminaron a cuchillo en otras zonas de la capital, donde una pelea cotidiana pasó de los gritos a la violencia en cuestión de segundos.

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Qué hacer si es testigo de un caso así

Ante un hecho de intolerancia vial, lo más seguro es no confrontar al agresor, mantener la distancia y anotar la placa del vehículo, el lugar y la hora. Con esos datos, y con el video si se alcanzó a grabar, se puede presentar la denuncia ante la Policía o la Secretaría de Movilidad. En un episodio como este, donde viajaban niños, el riesgo de responder a una provocación es todavía mayor.

Mientras las autoridades se pronuncian, el video sigue circulando en redes sociales y el caso reabre la discusión sobre la intolerancia en las vías de la capital.