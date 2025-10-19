Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tres personas fueron judicializadas en Medellín por maltrato animal tras dos casos graves: un Rottweiler murió por una cirugía negligente realizada por un falso veterinario y una profesional, mientras que nueve perros fueron rescatados en condiciones críticas de salud e higiene en otra vivienda, y trasladados a centros especializados para su atención y rehabilitación.

¡Indignante! Rottweiler muere por negligencia y nueve perros son rescatados en Medellín: tres judicializados por maltrato

La Fiscalía General de la Nación judicializó en Medellín a tres personas por presunto maltrato animal, tras dos incidentes independientes que pusieron en grave riesgo la vida de varios caninos en distintos sectores de la ciudad. Los casos fueron investigados por el Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma).

Muerte de ‘Aquiles’ en el barrio Popular

Un rottweiler de nombre ‘Aquiles’ falleció tras un procedimiento quirúrgico mal realizado para extraerle una pepa de mango que había ingerido. La cirugía, efectuada el 30 de agosto de 2024 en un inmueble del barrio Popular, estuvo a cargo de la veterinaria Daniela Montes y de un hombre identificado como Luis Fernando Galvis, quien se hacía pasar por profesional en veterinaria sin contar con título ni experiencia.

Esto le podría interesar: ¡TERROR EN CUATRO ESQUINAS! Lo mataron a balazos en un establecimiento público en Rionegro

De acuerdo con los elementos de prueba recaudados por las autoridades, la intervención no cumplió con los protocolos médicos ni con las medidas sanitarias y de asepsia, lo que provocó un cuadro infeccioso que terminó con la vida del canino. Por este hecho, ambos implicados fueron imputados por el delito de maltrato animal, cargo que no aceptaron.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Rescate de nueve perros en el barrio Sinaí

En un segundo caso, el 15 de septiembre de 2023, las autoridades acudieron a una vivienda del barrio Sinaí donde encontraron a nueve caninos —cuatro adultos y cinco cachorros— en condiciones precarias de salud y en un ambiente insalubre. Los animales fueron rescatados y trasladados a un centro especializado para su rehabilitación.

María Esneda Alzate, responsable de los perros, fue imputada por el delito de maltrato animal por mantenerlos en estas condiciones.

Las autoridades insisten en que los procedimientos veterinarios solo deben llevarse a cabo por personal capacitado y en instalaciones que garanticen condiciones adecuadas de higiene y cuidado.