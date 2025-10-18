¡Meta duplicada! Medellín volvió a mostrar su solidaridad: más de $1.249 millones y 36 toneladas de alimentos en la Donatón

Resumen: La Alianza Medellín Cero Hambre es una apuesta que continúa vigente. Durante todo el año se reciben donaciones

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Con éxito, y superando las expectativas, concluyó la segunda Donatón de la Alianza Medellín Cero Hambre, liderada por la Administración Distrital, y con la articulación de la empresa privada y la ciudadanía.

Y es que, durante las 12 horas de jornada en Parques del Río, de acuerdo con los organizadores, fueron recaudados más de $1.249 millones, más del doble de lo aportado en la pasada versión, y 36 toneladas de alimentos, lo que equivale a
86.000 platos de comida.

En el evento, que contó con una masiva asistencia y un radiante sol, participaron más de 40 empresas que reafirmaron su compromiso para acabar con el hambre en la ciudad a través de esta alianza público – privada. Así mismo, con el objetivo
de hacer un recaudado transparente, el dinero se recibió a través de la Corporación Presentes y los Bancos de Alimentos.

La Alianza Medellín Cero Hambre es una apuesta que continúa vigente. Durante todo el año se reciben donaciones y quienes quieran sumarse a esta causa pueden hacerlo a través de www.medellincerohambre.org.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Aquí más Noticias de Medellín

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez anuncia las elecciones al Consejo Distrital de Juventud y proyectos para los jóvenes de Medellín