¡Meta duplicada! Medellín volvió a mostrar su solidaridad: más de $1.249 millones y 36 toneladas de alimentos en la Donatón

Con éxito, y superando las expectativas, concluyó la segunda Donatón de la Alianza Medellín Cero Hambre, liderada por la Administración Distrital, y con la articulación de la empresa privada y la ciudadanía.

Y es que, durante las 12 horas de jornada en Parques del Río, de acuerdo con los organizadores, fueron recaudados más de $1.249 millones, más del doble de lo aportado en la pasada versión, y 36 toneladas de alimentos, lo que equivale a

86.000 platos de comida.

En el evento, que contó con una masiva asistencia y un radiante sol, participaron más de 40 empresas que reafirmaron su compromiso para acabar con el hambre en la ciudad a través de esta alianza público – privada. Así mismo, con el objetivo

de hacer un recaudado transparente, el dinero se recibió a través de la Corporación Presentes y los Bancos de Alimentos.

La Alianza Medellín Cero Hambre es una apuesta que continúa vigente. Durante todo el año se reciben donaciones y quienes quieran sumarse a esta causa pueden hacerlo a través de www.medellincerohambre.org.

