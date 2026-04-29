Resumen: Seis menores fueron rescatados en la localidad de Usme, Bogotá, luego de ser encontrados sin supervisión adulta durante un patrullaje policial, mientras que otros permanecían dentro de su vivienda en condiciones inadecuadas; posteriormente, sus padres llegaron al lugar en aparente estado de embriaguez, por lo que las autoridades los trasladaron a un centro especializado para el restablecimiento de sus derechos.

¡Indignante! Rescatan a seis niños abandonados en Usme; sus padres estaban en aparente estado de embriaguez

Seis menores de edad fueron rescatados en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, luego de que las autoridades los encontraran en condiciones de abandono y sin supervisión de un adulto responsable durante la madrugada.

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, mientras realizaban labores de patrullaje en el barrio Antonio José Sucre, hacia las 2:00 de la mañana.

Hallazgo de los menores en vía pública y dentro de la vivienda

Según el reporte oficial, inicialmente los policías observaron a dos menores de 11 y 18 meses, 3, 4, 6 y 11 años que se encontraban en la vía pública sin acompañamiento. Al indagar por la presencia de sus cuidadores, los niños indicaron que su madre había salido de la vivienda, por lo que fueron trasladados preventivamente para ser entregados a un familiar.

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Sin embargo, al llegar al lugar de residencia de los menores, los uniformados encontraron la puerta abierta y, en el interior, a otros cuatro niños durmiendo sin la presencia de ningún adulto responsable. En ese momento se determinó la intervención inmediata del Grupo de Infancia y Adolescencia, que procedió al retiro de todos los menores para garantizar su protección.

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Llegada de los padres y traslado a centro especializado

Horas después, al lugar arribaron los progenitores de los niños, quienes, de acuerdo con el informe policial, se encontraban aparentemente en estado de embriaguez. Debido a esta situación, las autoridades consideraron que no estaban en condiciones adecuadas para asumir el cuidado de los menores.

Los seis niños fueron trasladados al Centro Especializado Revivir, donde se activó el proceso de restablecimiento de sus derechos.

La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional reiteraron el llamado a padres y cuidadores para no dejar solos a los menores de edad y garantizar siempre la supervisión de un adulto responsable.

Asimismo, recordaron que ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas o adolescentes, se puede reportar de manera inmediata a la Línea 123 o a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.