Resumen: Un hombre que intentó salir de un hospital en Chapinero terminó capturado cuando policías descubrieron que llevaba un brazalete electrónico del INPEC.

Lo hirieron en una riña y terminó descubierto con brazalete del INPEC en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas a un hombre de 32 años señalado de los delitos de fuga de presos y falsedad personal, luego de ser sorprendido con un brazalete electrónico del INPEC en un hospital de la localidad de Chapinero.

Los hechos ocurrieron en el barrio Chapinero Central, mientras uniformados adelantaban labores de registro y control en la zona. Según el reporte oficial, la patrulla fue alertada por la central de radio sobre el ingreso de dos personas heridas con arma cortopunzante a un centro asistencial tras una riña.

Al llegar al lugar, los policías observaron que uno de los hombres mostró una actitud sospechosa e intentó abandonar el área de urgencias sin autorización médica. Ante el comportamiento evasivo, los uniformados procedieron a interceptarlo para verificar su identidad.

Durante el procedimiento, el hombre manifestó no portar documentos y, presuntamente, intentó identificarse utilizando los datos personales de otra persona. Sin embargo, al realizar el registro corporal, los policías encontraron en uno de sus tobillos un brazalete electrónico perteneciente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el capturado cumplía detención domiciliaria por el delito de homicidio agravado y no tenía autorización para encontrarse fuera de su lugar de reclusión.

El hallazgo del brazalete electrónico permitió establecer la verdadera identidad del hombre y confirmar su situación judicial, por lo que fue dejado a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso correspondiente.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de la riña en la que resultó herido y verifican si existen otros hechos asociados al caso ocurrido en Chapinero.

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