    ¡Indignante! Rescatan a dos cachorros que eran brutalmente maltratados en un balcón de Medellín

    Los cachorros fueron llevados a un centro de bienestar donde reciben atención médica tras sufrir lesiones en la columna.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: @FicoGutierrez

    En Medellín, la denuncia de ciudadanos permitió el rescate de dos cachorros que fueron víctimas de presunto maltrato en un balcón de una vivienda. La situación llamó la atención de la comunidad luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a los animales siendo golpeados y posteriormente encerrados, lo que generó indignación y rechazo generalizado.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que, gracias a la pronta acción de la Inspección de Protección Animal y la Policía Nacional, se procedió a la aprehensión preventiva de los perritos, identificados como Johana, de cinco meses, y Justis, de cuatro meses. Ambos fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde actualmente reciben atención veterinaria especializada.

    Según explicó el mandatario, los cachorros ingresaron con lesiones en la parte baja de la columna, las cuales afectan la movilidad de sus patas traseras. Pese a la gravedad inicial, se encuentra bajo cuidado médico constante y se reporta que su estado es estable. Gutiérrez destacó la importancia de la intervención inmediata, asegurando que “gracias a la denuncia ciudadana, los perritos recibieron la atención necesaria y hoy están protegidos”.

    El alcalde enfatizó que estos hechos no deben quedar impunes y que la ciudad mantiene una política de cero tolerancia frente al maltrato animal. Además, reiteró la invitación a la comunidad para seguir denunciando casos de crueldad hacia los animales a las autoridades, resaltando que la protección de la vida en todas sus formas es un compromiso de la administración.

    Foto: @FicoGutierrez

    El caso será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades de los implicados y se aplique la sanción correspondiente conforme a la Ley Ángel, que protege a los animales de la violencia y el maltrato.

    El video que evidenció el maltrato se volvió viral en redes sociales, generando reacciones de rechazo y preocupación por parte de distintos sectores de la sociedad. La acción rápida de los ciudadanos y las instituciones involucradas permitió que los animales fueran salvados y recibieran atención médica inmediata, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la denuncia y la intervención institucional pueden prevenir daños mayores y garantizar el bienestar de los animales.


