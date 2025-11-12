Resumen: Un niño de 2 años fue rescatado por la Policía en el barrio La Favorita, en Bogotá, tras permanecer más de siete horas encerrado y solo dentro de un vehículo. Vecinos alertaron a las autoridades, que lograron abrir el carro y poner al menor a salvo. El niño fue entregado al ICBF para restablecer sus derechos, mientras se busca a sus padres, quienes no han aparecido ante ninguna autoridad.

¡Indignante! Policía rescata a niño de 2 años encerrado por más de 7 horas en un vehículo en Bogotá

Un niño de apenas dos años fue rescatado por uniformados de la Policía Nacional luego de permanecer encerrado y sin compañía durante más de siete horas dentro de un vehículo en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá.

El hallazgo ocurrió en la tarde del martes, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades al notar que el menor llevaba varias horas dentro del automóvil, aparentemente desde la mañana, sin la presencia de ningún adulto responsable.

De inmediato, agentes de la Seccional de Protección y Servicios Especiales se desplazaron hasta el lugar, donde confirmaron la denuncia. Con apoyo del Grupo de Infancia y Adolescencia y de la comunidad, los uniformados forzaron la apertura del vehículo para poner al niño a salvo.

“El menor fue encontrado en aparente estado de deshidratación y angustia, pero se encuentra fuera de peligro”, informaron fuentes policiales. Tras el rescate, el niño fue trasladado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de verificar su estado de salud y restablecer sus derechos.

Esto le podría interesar: ¡Se llevaron el secreto a la tumba! Murió el segundo implicado en la explosión de una granada en un puente de Bogotá

Hasta el momento, ninguno de los padres o cuidadores ha comparecido ante las autoridades, y se desconoce su paradero. Por esta razón, el vehículo fue inmovilizado mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del caso.

¡Irresponsables! Dejaron a un bebé de dos años encerrado en un carro por más de 7 horas en La Favorita. Al llegar, @PoliciaBogota abrió una ventana del vehículo para sacarlo, lo dejó en manos del @ICBFColombia y, en las últimas horas, la abuela se acercó para adelantar los… pic.twitter.com/0mP84pTNdo Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 12, 2025

La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Nacional reiteraron el llamado a los padres y cuidadores a no dejar a menores solos o desatendidos, e invitaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a través de las líneas 123 o 141 del ICBF.

Este hecho ha causado indignación entre los habitantes de La Favorita, quienes aseguraron que el niño permaneció durante horas bajo el sol sin que nadie respondiera por él.

“Si no fuera por la gente del barrio que avisó, ese niño se habría desmayado ahí mismo”, relató una vecina que presenció el rescate.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer si se trató de un caso de abandono infantil y determinar las responsabilidades penales a que haya lugar.