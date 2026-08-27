Resumen: Luna, una perrita de San Roque, Antioquia, desapareció el 21 de agosto y fue encontrada cinco días después con graves lesiones y dentro de un costal, cerca de una quebrada. Fue trasladada a una veterinaria en Barbosa, pero pese a la atención recibida, murió el 26 de agosto. Su familia denunció que habría sido víctima de golpes y abuso sexual y pidió que se esclarezca el caso. La Alcaldía de San Roque solicitó investigar para identificar al responsable y pidió a la comunidad evitar tomar justicia por mano propia.

¡Indignante! Perrita fue raptada, golpeada y abusada en San Roque; murió a causa de las graves lesiones

La muerte de Luna, una perrita de San Roque, Antioquia, generó indignación entre habitantes del municipio y en redes sociales, luego de que su familia denunciara que había sido víctima de violencia y abuso sexual.

Según la información entregada por sus familiares, la mascota desapareció el 21 de agosto y permaneció varios días sin que pudieran localizarla. Cinco días después fue encontrada dentro de un costal, en una zona cercana a una quebrada del municipio.

Luna fue trasladada para recibir atención veterinaria en Barbosa, donde los profesionales encontraron varias lesiones de gravedad. Entre ellas estaba una afectación en la columna, atribuida a los golpes que habría recibido.

Su estado de salud continuó deteriorándose pese a la atención médica y, finalmente, la perrita murió el 26 de agosto.

La familia denunció lo ocurrido

Los familiares de Luna hicieron pública la situación a través de redes sociales, donde expresaron el impacto que les causó lo sucedido y pidieron que el caso sea investigado.

“Hoy quiero que compartan y que el mundo se dé cuenta de la gravedad que día a día vive la sociedad, hoy dañaron la integridad de nuestra perrita, emocionalmente nos afecta a mí, a mi familia y a luna”.

De acuerdo con las versiones difundidas por sus allegados, la mascota fue encontrada aún con vida, pero en condiciones que requerían atención veterinaria urgente. La familia buscó apoyo para cubrir los gastos médicos mientras intentaban estabilizarla.

El caso también fue denunciado públicamente por el concejal de Medellín y animalista Juan Jiménez Lara, quien reclamó una investigación para establecer quién estaría detrás de las agresiones.

“Exigimos justicia para Luna, una perrita que fue raptada, maltratada y, además de eso, la metieron en un costal y la abandonaron a su suerte en una quebrada en San Roque, Antioquia”, manifestó el concejal de Medellín y animalista Juan Jiménez Lara.

La Alcaldía pidió identificar al responsable

El alcalde de San Roque, Luis Alejandro Villegas, rechazó lo ocurrido y solicitó a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes para identificar al responsable.

El mandatario también pidió a los habitantes suministrar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso, pero hizo énfasis en que la indignación no debe convertirse en acciones por fuera de la ley.

“Al mismo tiempo, hago un llamado a todos los ciudadanos: no tomemos justicia por nuestra propia mano. La indignación que sentimos es legítima, pero debemos permitir que sean las autoridades las que adelanten la investigación y determinen las responsabilidades correspondientes”.

Esto le podría interesar: ¡Qué frialdad! En una bolsa plástica dejaron tirada a una recién nacida en Vegachí, Antioquia

La Administración municipal busca que la información disponible sea puesta en conocimiento de las autoridades para que puedan establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades que correspondan.

El caso se conoce tras la nueva ley contra la zoofilia

La muerte de Luna se conoció pocos días después de la entrada en vigencia de nuevas disposiciones legales en Colombia relacionadas con la zoofilia.

La norma incorporó esta conducta al Código Penal y establece una pena de 48 a 55 meses de prisión para quien acceda sexualmente a un animal. También contempla otras sanciones, entre ellas restricciones para ejercer actividades relacionadas con la atención, tenencia o manejo de animales y multas de entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La legislación contempla además circunstancias de agravación punitiva. Entre ellas están la participación de dos o más personas, que los hechos involucren a varios animales, que ocurran en espacios públicos o que sean registrados y difundidos mediante plataformas digitales o medios de comunicación con fines relacionados con la promoción del delito.

También se contemplan agravantes cuando las actuaciones se realizan con sevicia, se repiten contra el mismo animal, se utiliza una posición de particular confianza o el hecho ocurre como represalia o amenaza contra el tenedor del animal.

¿Qué sigue en el caso de Luna?

Por ahora, las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior muerte de Luna deberán ser esclarecidas mediante la investigación de las autoridades.

La información conocida sobre el caso ha sido difundida principalmente por la familia de la perrita, el concejal Juan Jiménez Lara y la Alcaldía de San Roque. Será el proceso correspondiente el que permita establecer qué ocurrió y quiénes podrían estar involucrados.

Mientras tanto, el caso ha provocado muestras de rechazo y solicitudes de justicia en el municipio y en redes sociales. La Alcaldía reiteró que cualquier persona que tenga información relevante debe entregarla a las autoridades y evitar confrontaciones o acciones por cuenta propia.

La familia de Luna espera que la investigación permita esclarecer lo sucedido y que, si se determina la responsabilidad de alguna persona, esta responda ante las autoridades conforme a las disposiciones legales vigentes.