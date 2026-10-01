Resumen: Epa Colombia reapareció en una audiencia de reparación por los daños a TransMilenio en 2019. Como parte del acuerdo, realizará 50 videos de cultura ciudadana.

Epa Colombia reapareció desde la cárcel y tendrá que grabar 50 videos para reparar el daño a TransMilenio

Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, reapareció en una audiencia relacionada con la reparación de los daños ocasionados a TransMilenio durante los hechos registrados en noviembre de 2019, cuando destruyó parte de una estación del sistema en el sur de Bogotá.

La empresaria e influenciadora participó en la diligencia de manera remota debido a que actualmente permanece privada de la libertad en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, donde cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión.

Durante la audiencia se formalizó el acuerdo alcanzado entre Barrera y el Distrito para reparar los perjuicios derivados de los hechos.

Como parte de lo pactado, la creación de contenido de cultura ciudadana será uno de los mecanismos utilizados para cumplir con la reparación.

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Pedro Gutiérrez, gerente de TransMilenio, confirmó que fue aprobada la realización de 50 videos por parte de ‘Epa Colombia’. El material tendrá como objetivo promover entre los usuarios el cuidado y buen uso del sistema de transporte público.

“Esperamos que esos vídeos se empiecen a publicar ya para que el material tenga impacto en la ciudadanía”, señaló el funcionario, quien también hizo un llamado a proteger la infraestructura y respetar el servicio de transporte.

El acuerdo se da en el marco del proceso judicial por los hechos ocurridos en 2019. En enero de 2025, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena contra ‘Epa Colombia’ por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron durante una jornada de protestas en Bogotá, cuando Barrera ingresó a una estación de TransMilenio y ocasionó daños a la infraestructura.

Ahora, además de cumplir la pena impuesta por la justicia, la influenciadora deberá avanzar con las acciones de reparación acordadas con el Distrito. Los 50 videos buscan convertir su experiencia en un mensaje dirigido a los usuarios sobre la importancia de conservar y respetar el sistema de transporte.

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