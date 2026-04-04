Resumen: Un niño de 2 años fue hospitalizado en Medellín tras presentar quemaduras y múltiples golpes en el cuerpo. La madre aseguró que las lesiones fueron accidentales, pero los médicos advirtieron que varias podrían ser producto de maltrato. El menor permanece bajo observación mientras la Policía investiga el caso para determinar responsabilidades.

¡Indignante! Niño de 2 años ingresó a urgencias en Medellín con quemaduras y múltiples golpes

Un niño de apenas dos años permanece bajo observación médica en Medellín luego de ingresar a un centro asistencial con múltiples lesiones físicas que encendieron las alertas de las autoridades por un posible caso de maltrato infantil.

Lesiones que generaron alerta médica

La situación se conoció cuando el menor fue llevado a un hospital del centro de la ciudad, donde el personal de salud evidenció golpes en distintas partes del cuerpo, inflamación en el rostro y quemaduras, una de ellas de segundo grado en uno de sus brazos.

Ante la gravedad de las lesiones y las características de las mismas, los profesionales activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de casos y notificaron a la Policía.

El hecho se registró en el sector de la comuna 10, La Candelaria, específicamente en una zona del barrio Prado Centro. Según la información conocida, el menor habría estado en un establecimiento de alojamiento cuando se presentaron los hechos que ahora son materia de investigación.

En un primer momento, la madre del niño manifestó a los médicos que no tenía claridad sobre el origen de las lesiones. Posteriormente, indicó que podrían estar relacionadas con caídas y con un incidente doméstico que involucró una plancha para el cabello.

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No obstante, el análisis clínico realizado por los especialistas sugiere que varias de las afectaciones no corresponderían a hechos accidentales, sino a posibles agresiones ocurridas en diferentes momentos.

Investigación en curso

El equipo médico decidió mantener al menor bajo estricta vigilancia mientras se le practican estudios complementarios, entre ellos exámenes radiológicos y tomografías, con el fin de descartar la presencia de lesiones internas que no sean visibles a simple vista, teniendo en cuenta la naturaleza de los golpes identificados.

Tras la alerta emitida por el centro asistencial, unidades de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá asumieron el caso y comenzaron las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Dentro del proceso se busca determinar la responsabilidad de la madre, una mujer de 26 años, y establecer si hubo una conducta que derive en acciones judiciales.

Las autoridades también recopilan información sobre el entorno en el que se encontraba el menor y las circunstancias previas a su ingreso al hospital, mientras avanzan las verificaciones que permitan reconstruir lo sucedido.

Por ahora, el niño continúa recibiendo atención médica especializada, mientras las investigaciones siguen en curso para definir si las lesiones fueron producto de un accidente o de un posible caso de violencia.