Resumen: La víctima, un hombre de tez afrodescendiente con una edad estimada entre los 35 y 40 años, fue encontrada tendida al borde de la carretera

Apuñalado junto a un taxi, hallaron muerto a un hombre en el corregimiento de San Cristóbal

Minuto30.com .- Un violento inicio de jornada se registró este sábado en el noroccidente de Medellín. Minutos antes de las 7:00 a. m., habitantes y transeúntes del corregimiento de San Cristóbal alertaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, quien presuntamente se desempeñaba como conductor de servicio público (taxi).

El hallazgo se produjo en un sector solitario de la antigua vía al Mar, específicamente cerca de la entrada hacia la vereda Yolombó, a escasos 100 metros de la vía principal que conduce al occidente antioqueño.

Los detalles del crimen

La víctima, un hombre de tez afrodescendiente con una edad estimada entre los 35 y 40 años, fue encontrada tendida al borde de la carretera. A pocos metros del cuerpo se hallaba estacionado un vehículo tipo taxi, lo que refuerza la hipótesis de que el fallecido era el conductor del mismo.

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De acuerdo con versiones extraoficiales, el cuerpo presentaba heridas ocasionadas con arma blanca, las cuales habrían sido letales. Las autoridades investigan si el móvil del asesinato está relacionado con un intento de hurto o si se trató de una retaliación personal.

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido establecida plenamente por las autoridades, ya que no portaba documentos al momento del hallazgo. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para su identificación y posterior entrega a familiares.