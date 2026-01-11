Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
    ¡Indignante! Hallan cuerpo de una perrita incinerada en el barrio Santa Cecilia de Suba

    El IDPYBA denunció el hecho ante la Fiscalía y avanza en la investigación para identificar a los responsables.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Indignante! Hallan cuerpo de una perrita incinerada en el barrio Santa Cecilia de Suba
    Foto: IDPYBA
    ¡Indignante! Hallan cuerpo de una perrita incinerada en el barrio Santa Cecilia de Suba

    Resumen: El IDPYBA denunció ante la Fiscalía el hallazgo de una perrita incinerada en el barrio Santa Cecilia de Suba. En coordinación con GELMA, la Policía y rescatistas locales, se levantó el cuerpo para realizar la necropsia y avanzar en la investigación, mientras se recopila información ciudadana para identificar a los responsables.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó sobre un caso de maltrato animal ocurrido en el barrio Santa Cecilia, localidad de Suba, donde una perrita mestiza, aparentemente juvenil, fue encontrada incinerada. Los hechos, reportados por la comunidad, habrían ocurrido el pasado jueves 8 de enero.

    La situación fue detectada gracias a la estrategia S.O.S. ‘Salvando Animales’, implementada por el IDPYBA en conjunto con rescatistas locales. Tras recibir la alerta, la entidad escaló el caso al Escuadrón Anticrueldad, que llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para realizarle la necropsia correspondiente, con el objetivo de aportar información clave a la investigación.

    El operativo se realizó en coordinación con diversas instituciones, incluyendo el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación, la Policía de cuadrante, la Alcaldía Local de Suba y rescatistas de la zona. Durante el procedimiento, se recopilaron testimonios de vecinos que relacionan este hecho con otros posibles casos de violencia contra animales en el sector.

    El IDPYBA denunció formalmente el caso ante GELMA y aseguró que representará jurídicamente al animal víctima en el proceso legal para identificar y sancionar al responsable. La entidad también hace un llamado a la ciudadanía para que quienes tengan información sobre este suceso la compartan a través de los canales oficiales del instituto.

    El Instituto reafirmó su rechazo total a cualquier acto de maltrato animal y confirmó que continuará desarrollando acciones articuladas con las autoridades para avanzar en la investigación, además de evaluar la situación de otros animales que podrían estar vinculados al mismo caso.


