Resumen: Durante un operativo en Santa Fe, Bogotá, las autoridades hallaron a un niño de 4 años en estado de abandono y con aparentes signos de desnutrición, por lo que fue puesto bajo protección del ICBF. La intervención también dejó tres capturados por hurto y el cierre de dos establecimientos.

¡Indignante! Hallan a niño de 4 años abandonado y en aparente desnutrición en un ‘pagadiario’ de Bogotá

Un operativo de control en la localidad de Santa Fe dejó al descubierto una grave situación de vulneración de derechos: un niño de tan solo cuatro años fue encontrado en condiciones de abandono dentro de un pagadiario del sector de Alameda, sin la compañía de un adulto responsable y con aparentes signos de desnutrición.

La intervención fue adelantada por la Policía Metropolitana de Bogotá en articulación con la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local, como parte de acciones enfocadas en combatir delitos como el homicidio y la extorsión.

Durante las inspecciones a estos establecimientos, las autoridades ingresaron a una de las habitaciones donde hallaron al menor completamente solo, en un espacio reducido y en condiciones precarias, sin evidencias de cuidado adecuado.

Ante la gravedad del caso, se activó de inmediato la ruta de protección. El niño fue trasladado por los uniformados y quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos para garantizar su integridad.

Capturas y hallazgos durante el operativo

El operativo también arrojó resultados en materia de seguridad ciudadana. En flagrancia, tres personas fueron capturadas por el delito de hurto luego de que una víctima alertara a las autoridades sobre el robo de su celular. Gracias a la reacción inmediata, los uniformados lograron ubicar a los presuntos responsables en un hotel cercano, donde les fue encontrado el dispositivo, lo que permitió su judicialización.

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Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron un total de nueve establecimientos, de los cuales dos fueron suspendidos por incumplir la normativa vigente. Además, en medio de los controles se incautaron armas blancas y dosis de marihuana en vía pública.

En uno de los lugares intervenidos también fueron encontrados productos que representaban un riesgo para la salud, entre ellos licor y cigarrillos de contrabando, así como bebidas alcohólicas vencidas.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, se refirió a la importancia de estas acciones: “Estos operativos no solo están enfocados en combatir delitos como el hurto o la extorsión, sino también en proteger a las poblaciones más vulnerables. El hallazgo de este menor nos obliga a actuar con toda la capacidad institucional para garantizar sus derechos y su integridad”.

Desde la Secretaría de Seguridad reiteraron que este tipo de intervenciones buscan reforzar la presencia institucional en zonas priorizadas, mejorar las condiciones de seguridad y prevenir situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía, especialmente a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123.