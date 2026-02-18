Resumen: La Fiscalía de Bogotá imputó a dos personas por graves casos de maltrato animal: una perrita de ocho meses murió tras ser lanzada desde un balcón y otra Golden Retriever de 14 años sufrió agresiones repetidas en un cuarto de basuras. Los hechos fueron verificados por el IDPYBA y los imputados rechazaron los cargos formulados en su contra.

¡Indignante! Fiscalía imputa a señalados de lanzar desde un balcón y golpear a dos perritas en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), imputó a dos personas en Bogotá por presuntos hechos de maltrato y muerte de animales de compañía, ocurridos en eventos independientes en diferentes sectores de la ciudad.

El primer caso se registró el 24 de octubre en un conjunto residencial del norte de Bogotá, donde la víctima fue Samantha, una Golden Retriever de 14 años. Vecinos del edificio denunciaron que su propietario, Andrés Mauricio Ariza, la habría sometido a agresiones reiteradas, incluyendo un episodio registrado en el cuarto de basuras del edificio.

Un video evidenció estos presuntos maltratos, que llevaron a que un fiscal imputara a Ariza por el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado.

El segundo caso ocurrió el 26 de noviembre en un conjunto del barrio Bosa Porvenir, donde Olga Patricia Marín habría lanzado desde el balcón de un apartamento ubicado en un segundo piso a Mila, una perrita de apenas ocho meses. El hecho provocó la muerte inmediata de la canina. Por esto, la Fiscalía imputó a Marín Sotelo el delito de muerte al animal agravado, cargo que la procesada rechazó.

Ambos casos fueron verificados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) mediante visitas de inspección a los lugares donde ocurrieron los hechos, lo que permitió constatar los actos de maltrato.

La Fiscalía y GELMA recordaron la importancia de la denuncia ciudadana frente a situaciones de maltrato animal y señalaron que estas investigaciones buscan garantizar la protección de los animales y sancionar los comportamientos que atenten contra su bienestar.