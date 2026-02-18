Menú Últimas noticias
    ¡Atención Bogotá! Manifestaciones frente a la Universidad Nacional colapsan TransMilenio y bloquean la calle 26

    Estudiantes mantienen la protesta activa sobre la calle 26, afectando el tránsito hacia el aeropuerto y el centro de la ciudad.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: @BogotaTransito
    Resumen: Este miércoles, manifestaciones frente a la Universidad Nacional bloquean la calle 26 y suspenden temporalmente estaciones de TransMilenio, obligando a miles de usuarios y conductores a tomar rutas alternas mientras las autoridades regulan la movilidad.

    Bogotá enfrenta este miércoles 18 de febrero una afectación significativa en su movilidad debido a manifestaciones que se registran sobre la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional. La protesta, protagonizada por estudiantes, ha obligado a suspender temporalmente el funcionamiento de varias estaciones de TransMilenio y a desviar rutas tanto del sistema troncal como del SITP.

    De acuerdo con los reportes oficiales, miles de usuarios de TransMilenio y conductores particulares han visto interrumpidos sus desplazamientos. Las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias dejaron de operar momentáneamente, mientras que los servicios troncales que normalmente circulan por la calle 26 han tenido que realizar retornos en Corferias y Concejo de Bogotá. Las rutas KB16 y KG43 también sufrieron modificaciones, retornando en la estación CAD, lo que impide el paso hacia el occidente desde ese punto.

    Para minimizar el impacto, los buses zonales del SITP activaron rutas alternas. La Secretaría de Movilidad recomienda a los conductores utilizar:

    • Calle 53 y avenida Circunvalar hacia el occidente.
    • Carrera 40 y avenida de Las Américas hacia el oriente.
    •Avenida La Esperanza hacia el oriente.

    Los manifestantes avanzan y generan afectación vial en la intersección de la calle 26 con carrera 33, mientras agentes civiles de tránsito regulan el flujo vehicular y buscan garantizar la seguridad de peatones y conductores.

    Hasta el momento, no se ha estimado una hora de normalización del tránsito. Las autoridades instan a la ciudadanía a planear sus desplazamientos con anticipación y a mantenerse informados sobre los cambios en los servicios de transporte.


